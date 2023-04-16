16 апреля 2023 года: Воскресение Господне — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя грустить, скупиться, мстить, а также работать по дому.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Господне. "Пасха" с греческого означает "избавление". Иисус Христос воскрес из мертвых, что знаменовало спасение всего человечества.

Первой, кто пришел к гробу Иисуса и обнаружил его воскрешение, была Мария Магдалина, которая оповестила об этом апостолов Петра и Иоанна. Христос являлся своим ученикам после воскресения еще сорок дней, пока не вознесся на небо, благословляя апостолов. Именно поэтому церковь празднует Пасху 40 дней.

С сегодняшнего дня принято здороваться фразами "Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!". После богослужения люди садятся за праздничный стол, чтобы разговляться и пробовать традиционную паску и пасхальные яйца, освященные в церкви.

Что сегодня нельзя делать:

заниматься уборкой и стиркой;

работать в саду и на огороде;

грустить, скупиться, мстить;

посещать кладбище и скорбеть за умершими;

гадать;

переедать;

посещать салоны красоты.

Народные приметы и поверья:

теплая и солнечная погода — будет теплое и урожайное лето;

морозная Пасха — к урожаю;

холодный и хмурый день — к сухому лету;

дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи;

день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней;

ночь накануне Пасхи звездная — куры будут хорошо нестись.

День ангела празднуют:

Никита, Мартин, Феодосия.

Родились в этот день:

1889 год — Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист, композитор, продюсер, обладатель трех "Оскаров" и др. наград;

1927 год — Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер; ум. 2022), 265-й Папа Римский (2005—2013);

1962 год — Энтони Блинкен, американский государственный деятель, госсекретарь США (с 2021).

Также в этот день:

1632 год – основывают Киево-Могилянскую академию;

1995 год — начинает действовать телефонный международный код "380" для Украины;

2000 год — на референдуме большинство жителей Украины поддерживают идею сокращения общего количества народных депутатов Украины от 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента;

2000 год — Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают "Украинскую правду", первое украиноязычное интернет-издание.