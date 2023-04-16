16 апреля 2023 года: Воскресение Господне — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя грустить, скупиться, мстить, а также работать по дому.
Что случилось в этот день?
Сегодня православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Господне. "Пасха" с греческого означает "избавление". Иисус Христос воскрес из мертвых, что знаменовало спасение всего человечества.
Первой, кто пришел к гробу Иисуса и обнаружил его воскрешение, была Мария Магдалина, которая оповестила об этом апостолов Петра и Иоанна. Христос являлся своим ученикам после воскресения еще сорок дней, пока не вознесся на небо, благословляя апостолов. Именно поэтому церковь празднует Пасху 40 дней.
С сегодняшнего дня принято здороваться фразами "Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!". После богослужения люди садятся за праздничный стол, чтобы разговляться и пробовать традиционную паску и пасхальные яйца, освященные в церкви.
Что сегодня нельзя делать:
- заниматься уборкой и стиркой;
- работать в саду и на огороде;
- грустить, скупиться, мстить;
- посещать кладбище и скорбеть за умершими;
- гадать;
- переедать;
- посещать салоны красоты.
Народные приметы и поверья:
- теплая и солнечная погода — будет теплое и урожайное лето;
- морозная Пасха — к урожаю;
- холодный и хмурый день — к сухому лету;
- дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи;
- день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней;
- ночь накануне Пасхи звездная — куры будут хорошо нестись.
День ангела празднуют:
Никита, Мартин, Феодосия.
Родились в этот день:
1889 год — Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист, композитор, продюсер, обладатель трех "Оскаров" и др. наград;
1927 год — Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер; ум. 2022), 265-й Папа Римский (2005—2013);
1962 год — Энтони Блинкен, американский государственный деятель, госсекретарь США (с 2021).
Также в этот день:
1632 год – основывают Киево-Могилянскую академию;
1995 год — начинает действовать телефонный международный код "380" для Украины;
2000 год — на референдуме большинство жителей Украины поддерживают идею сокращения общего количества народных депутатов Украины от 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента;
2000 год — Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают "Украинскую правду", первое украиноязычное интернет-издание.