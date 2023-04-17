Актриса из культового фильма "Кудряшка Сью" вышла замуж

"Кудряшка Сью" была типичным ребенком-звездой, однако после успеха на экране она решила стать певицей и даже победила в шоу "Голос".

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Элисон Портер, звезда популярного фильма "Кудряшка Сью", который вышел на экраны в 1991 году, вышла замуж за своего давнего бойфренда, профессионального танцора Джастина Де Вера. Об этом пишет People.

41-летняя актриса и певица устроила небольшую свадьбу в Садах Венеры в Caesars Palace в Лас-Вегасе в минувшее воскресенье.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Элисон Портер и Джастин Де Вера познакомилась, когда они оба были детьми, более двух десятилетий назад, но начали встречаться шесть лет назад, прежде чем объявить о помолвке в конце июля.

"Я думаю, что и я и Джастин были так долго лучшими друзьями, что это просто стало следующим шагом", — рассказала Элисон.

В 2012—2018 годы Элисон была замужем за бывшим актером Брайаном Отенритом, от которого родила двоих детей: сына Мейсона Блейза и дочь Арию Сейдж.

От Джастина в 2021 году она родила дочь Шайло.

Элисон Портер в роли Кудяршки Сью Фото: Instagram iam_alisanporter

Портер начала карьеру актрисы еще в шесть лет, но ее самым известным фильмом стала комедия Джона Хьюза 1991 года "Кудряшка Сью", в котором она снялась вместе с Джеймсом Белуши.

Элисон Портер и Джеймс Белуши в фильме "Кудряшка Сью" Фото: Скриншот

Однако в свое время девушка решила, что певицей хочет быть больше, нежели актрисой. Так что в 2016 году она приняла участие в песенном конкурсе "Голос". И стала победителем 10 сезона в составе команды Кристины Агилеры.

На свадьбе Элисон была в платье от бренда Sau Lee классического фасона и туфлях Versace, которые ей подарил известный певец Адам Ламберт, который также присутствовал на свадьбе. Всего на торжестве было 75 гостей.

"Наша свадьба была очень личной и очень в нашем стиле. Мы не делали ничего традиционного — только то, что нам казалось правильным", — призналась певица и актриса. Ведущим церемонии был ее друг детства, который занимался в танцевальной студии ее бабушки.

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