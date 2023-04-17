Актриса з культового фільму "Кучерявка Сью" вийшла заміж

"Кучерявка Сью" була типовою дитиною-зіркою, проте після успіху на екрані вона вирішила стати співачкою і навіть перемогла у шоу "Голос".

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Елісон Портер, зірка популярного фільму "Кучерявка Сью", який вийшов на екрани у 1991 році, вийшла заміж за свого давнього бойфренда, професійного танцюриста Джастіна Де Віра. Про це пише People.

41-річна актриса та співачка влаштувала невелике весілля у Садах Венери у Caesars Palace у Лас-Вегасі минулої неділі.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Елісон Портер і Джастін Де Віра познайомилася, коли вони обоє були дітьми, понад два десятиліття тому, але почали зустрічатися шість років тому, перш ніж оголосити про заручини наприкінці липня.

"Я думаю, що і я і Джастін були так довго найкращими друзями, що це просто стало наступним кроком", — розповіла Елісон.

У 2012—2018 роках Елісон була одружена з колишнім актором Браяном Отенрітом, від якого народила двох дітей: сина Мейсона Блейза і дочку Арію Сейдж.

Від Джастіна у 2021 році вона народила дочку Шайло.

Елісон Портер у ролі Кучерявки Сью Фото: Instagram iam_alisanporter

Портер розпочала кар'єру актриси ще у шість років, але її найвідомішим фільмом стала комедія Джона Хьюза 1991 року "Кучерявка Сью", в якій вона знялася разом із Джеймсом Белуші.

Елісон Портер і Джеймс Белуші у фільмі "Кучерявка Сью" Фото: Скріншот

Однак свого часу дівчина вирішила, що співачкою хоче бути більше, ніж актрисою. Тож у 2016 році вона взяла участь у пісенному конкурсі "Голос". І стала переможцем 10 сезону у складі команди Кристини Агілери.

На весіллі Елісон була в сукні від бренду Sau Lee класичного фасону та туфлях Versace, які їй подарував відомий співак Адам Ламберт, який також був на весіллі. Загалом на урочистості було 75 гостей.

"Наше весілля було дуже особистим і дуже у нашому стилі. Ми не робили нічого традиційного — лише те, що нам здавалося правильним", — зізналася співачка та актриса. Ведучою церемонією був її друг дитинства, який займався у танцювальній студії її бабусі.

Нагадаємо, раніше заміж вийшла леді Амелія Спенсер, племінниця покійної леді Діани. Вона опублікувала перші фото медового місяця, що проводить на тропічних островах.