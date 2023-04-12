Леді Амелія Спенсер опублікувала перші фото медового місяця

Племінниця покійної принцеси Діани вийшла заміж на шикарній церемонії у ПАР.

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Леді Амелія Спенсер, племінниця принцеси Діани та сестра знаменитої моделі Кітті Спенсер, показала перші фото зі свого медового місяця. Вона та її чоловік Грег Маллетт проводять відпустку на Мальдівах. Про це пише HELLO!

Леді Амелія одружилася з Грегом Маллеттом 21 березня. Розкішне весілля влаштували на вершині гори у Південній Африці. Права на публікацію фото було продано виданню HELLO!

Тепер закохані проводять медовий місяць на Мальдівах і показують, як пірнають із маскою та насолоджуються компанією один одного на Мальдівах.

Фото: Instagram Amelia Spencer Фото: Instagram Amelia Spencer Фото: Instagram Amelia Spencer Фото: Instagram Amelia Spencer

У підписі 30-річна Амелія написала: "Перші кілька днів нашого чарівного медового місяця", зазначивши їхнє місце розташування: Коко Боду Хіті, Мальдіви.

Леді Амелія, дочка графа Спенсера, рідного брата принцеси Діани, та моделі Вікторії Айткен. Шлюб її батьків не був щасливим, тож розлучення вийшло скандальним. Чарльз Спенсер відбув до сімейного маєтку, а його діти від Вікторії росли в Кейптауні, ПАР. На весіллі дочки Чарльза не було. Також він не був присутній на весіллі своєї дочки Кітті.

Медовий місяць Амелія Спенсер та Грег Маллетт проводять на Мальдівах

Саме в Кейптауні Амелія зустріла свого коханого – Грега Маллетта, коли їй було лише 17 років.

Амелія та Грег побралися у липні 2020 року. Причому пропозицію він їй зробив також у ПАР.

В інтерв'ю дівчина сказала, що вони хочуть завести дітей.

"Якось хочу маленького Маллетта. Ми трохи почекаємо, але ми обоє завжди любили дітей і хочемо своїх", — розповідала леді Амелія.

Поруч з Амелією в день її весілля була її сестра-близнючка леді Еліза, старша сестра леді Кітті, 32 роки, та її молодший зведений брат, 19-річний Семюел Айткен, син її матері від другого шлюбу, який і вів її до вівтаря.

Весілля леді Амелії Спенсер у ПАР

"Він — інше кохання в моєму житті, тому було так важливо, щоб саме Семюел вів мене до вівтаря. Він народився, коли мені було 11 років, і у нас дуже, дуже особливі стосунки", — розповідала щаслива наречена.

Весілля відбулося у маєтку Куойн-Рок на вершині гори у виноробних угіддях Західно-Капської провінції Південної Африки. На весіллі було 122 гості.

Амелія вийшла заміж на заході сонця. Подружки нареченої були в атласних сукнях від Atelier Versace. А леді Кітті обрала синю сукню від Dolce & Gabbana. Сама наречена кілька разів міняла вбрання, але до вівтаря йшла в пошитій на замовлення сукні Versace.

Сукня Амелії створювалася протягом двох з половиною місяців. Її прикрашав двометровий шлейф, ліф був розшитий кристалами Сваровські.

Весілля леді Амелії Спенсер у ПАР

Вона додала елегантну п'ятиметрову фату із тонкого шовкового тюлю та туфлі на підборах Jimmy Choo.

Амелія пояснила, що її сукню пов'язує її з її покійною тіткою, принцесою Діаною, яка була близькою подругою Джанні Версаче і носила його вбрання.

"Я думаю, вона була б дуже горда побачити мене в день мого весілля. Я знаю, що сім'я Версаче також дуже любить Діану, тож у нас особливий зв'язок", — сказала вона.