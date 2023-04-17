Трудолюбивость — не их конек: три самых ленивых знака Зодиака

Астрологи назвали три самых ленивых знака Зодиака, которые меньше всего любят напрягаться и перетруждаться.

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Близнецы

Близнецы — настоящие гедонисты, поэтому они всегда выберут отдых и наслаждение, а не работу. Для представителей этого знака непонятно, зачем перерабатывать и перетруждаться, они любят себя и экономят свои силы для более приятных занятий. Также представители этого знака Зодиака часто опаздывают, потому что им лень выходить заранее.

Рыбы

Рыбы поклонники теории "Лень — двигатель прогресса". Они хоть и ленивые, но могут придумать решение, которое облегчит или ускорит их работу. Именно это качество часто помогает Рыбам по жизни, как бы абсурдно это не звучало. У Рыб нет никаких угрызений совести по поводу своей лени, ведь они считают это преимуществом, а не недостатком.

Весы

Весы считают, что работу надо делать или идеально, или вообще не делать. Именно поэтому они часто ленятся, ведь не готовы отдаться результату по максимуму, а делать кое-как — это не про них. Весы часто перекладывают свои обязанности на других и пытаются найти сотни отговорок для босса, чтобы не выполнять поручения. Их сложно вытащить из дома на выходных — они предпочитают пассивный отдых и не любят напрягаться.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ