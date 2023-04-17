Працьовитість — не їхня суперздібність: три найлінивіші знаки Зодіаку

Астрологи назвали три найлінивіші знаки Зодіаку, які найменше люблять напружуватися і перетруджуватися.

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Близнюки

Близнюки — справжні гедоністи, тому вони завжди виберуть відпочинок та насолоду, а не роботу. Для представників цього знака незрозуміло, навіщо переробляти і перетруджуватися, вони люблять себе та економлять свої сили для приємніших занять. Також представники цього знака Зодіаку часто спізнюються, тому що їм ліньки виходити заздалегідь.

Риби

Риби шанувальники теорії "лінь — двигун прогресу". Вони хоч і ліниві, але можуть придумати рішення, яке полегшить чи прискорить їхню роботу. Саме ця якість часто допомагає Рибам у житті, як би абсурдно це не звучало. Риби не мають жодних докорів совісті з приводу своїх лінощів, адже вони вважають це перевагою, а не недоліком.

Терези

Терези вважають, що роботу треба робити або ідеально, або взагалі не робити. Саме тому вони часто лінуються, адже не готові віддатися по максимуму, а робити абияк — це не про них. Терези часто перекладають свої обов'язки на інших і намагаються знайти сотні відмовок для боса, щоб не виконувати доручення. Їх складно витягнути з дому на вихідних — вони віддають перевагу пасивному відпочинку і не люблять напружуватися.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ