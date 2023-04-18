На кухне Букингемского дворца придумали специальный пирог для коронации Карла III
Официальным блюдом для коронации королевы Елизаветы II был специальный "коронационный цыпленок", но ее сын уже обзавелся собственным знаковым блюдом.
До коронации короля Карла III осталось 17 дней. И для этого торжественного дня повара из Букингемского дворца уже выдумали специальное блюдо. Это пирог, или киш, который готовится с начинкой из шпината, эстрагона, а также с яйцами и сыром, которые предпочитает король. Об этом пишет Daily Mail.
В 1953 году на банкете королевы Елизаветы была приготовлена коронационная курица в индийском стиле с карри. Но семьдесят лет спустя ее сын, король Карл III, который обожает все, что связано с яйцами и сыром, собирается угощать коронационным пирогом, чтобы отпраздновать свой особенный дом.
Представленное вчера Букингемским дворцом блюдо, похоже, было вдохновлено любовью монарха к садоводству и включает в себя шпинат, бобы и эстрагон.
Пирог был разработан в тесном сотрудничестве с королем и королевой-консортом королевским шеф-поваром Марком Фланаганом в Букингемском дворце. Фланаган отвечает за королевские обеды с 2002 года.
Киш был выбран потому, что считается хорошим блюдом для "общения", его можно взять с собой на уличную вечеринку, его можно подавать как горячим, так и холодным. Он также считается "не слишком сложным в приготовлении и не требует дорогостоящих или труднодоступных ингредиентов".
По словам Букингемского дворца, пикантный пирог также можно легко адаптировать к индивидуальным вкусам и диетам, добавляя или заменяя ингредиенты.
Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди, который готовил для покойной королевы более 15 лет, сказал, что выбор короля не стал неожиданностью, потому что Чарльз любит любую еду, содержащую яйца и сыр.
"Его мать, королева, любила шоколад, но король любит все, что содержит яйца и сыр. Он всегда любил пироги и часто ловил лосося, которого потом отдавал на кухню", — вспомнил повар.
Киш известен как классическое французское блюдо, но, как говорят, на самом деле он возник в Германии в средние века, а слово "киш" происходит от немецкого "kuchen", что означает пирог. И вы тоже можете попробовать его приготовить.
Рецепт коронационного киша от короля Карла III
Ингредиенты:
Для теста:
- 125 г муки;
- щепотка соли;
- 25 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками;
- 25 г смальца;
- 2 столовые ложки молока;
- или готовое песочное тесто весом 250 г.
Для начинки:
- 125 мл молока;
- 175 мл сливок;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка измельченного свежего эстрагона;
- соль и перец;
- 100 г тертого сыра чеддер;
- 180 г вареного шпината;
- 60 г вареных бобов.
Просейте в миску муку и соль, добавьте жиры и разотрите смесь, как не получите крошку. Понемногу добавляйте молоко, замешивая тесто.
Накройте и дайте тесту отдохнуть в холодильнике 30-45 минут.
Слегка посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в круг, примерно 5 мм.
Положите тесто в форму для выпекания. К слову, повара из дворца рекомендуют использовать металлическую форму, а не стеклянную.
Накройте крышкой и поставьте ее в холодильник еще на 30 минут.
Разогрейте духовку до 190 градусов. Выстелите форму пергаментом, насыпьте фасоль и и выпекайте в течение 15 минут. Фасоль вам нужна только для выпечки теста, после вы можете ее использовать еще много раз. Уменьшите температуру духовки до 160 градусов.
Приготовьте начинку. Взбейте вместе молоко, сливки и яйца. Добавьте зелень и приправы. Половину сыра натрите на выпеченную основу, после положите измельченный шпинат, вареные бобы и зелень, затем вылейте заливку. Посыпьте оставшимся сыром. Поставьте в духовку и выпекайте 20-25 минут.
Герцог Эдинбургский, младший брат короля Карла, уже попробовал коронационный пирог и остался доволен. Судья кулинарного Great British Bake Off Дама Прю Лейт сама приготовила и одобрила коронационный пирог, посчитав блюдо "очень вкусным".
Шеф-повар и телеведущая стала одной из первых, кто попробовал официальную коронационную выпечку на специальном Большом обеде в Вестминстерском аббатстве, на котором присутствовали религиозные лидеры со всей страны.