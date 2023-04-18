Официальным блюдом для коронации королевы Елизаветы II был специальный "коронационный цыпленок", но ее сын уже обзавелся собственным знаковым блюдом.

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До коронации короля Карла III осталось 17 дней. И для этого торжественного дня повара из Букингемского дворца уже выдумали специальное блюдо. Это пирог, или киш, который готовится с начинкой из шпината, эстрагона, а также с яйцами и сыром, которые предпочитает король. Об этом пишет Daily Mail.

В 1953 году на банкете королевы Елизаветы была приготовлена коронационная курица в индийском стиле с карри. Но семьдесят лет спустя ее сын, король Карл III, который обожает все, что связано с яйцами и сыром, собирается угощать коронационным пирогом, чтобы отпраздновать свой особенный дом.

Представленное вчера Букингемским дворцом блюдо, похоже, было вдохновлено любовью монарха к садоводству и включает в себя шпинат, бобы и эстрагон.

Пирог был разработан в тесном сотрудничестве с королем и королевой-консортом королевским шеф-поваром Марком Фланаганом в Букингемском дворце. Фланаган отвечает за королевские обеды с 2002 года.

Киш был выбран потому, что считается хорошим блюдом для "общения", его можно взять с собой на уличную вечеринку, его можно подавать как горячим, так и холодным. Он также считается "не слишком сложным в приготовлении и не требует дорогостоящих или труднодоступных ингредиентов".

На кухне Букингемского дворца придумали специальный пирог для коронации Карла III

По словам Букингемского дворца, пикантный пирог также можно легко адаптировать к индивидуальным вкусам и диетам, добавляя или заменяя ингредиенты.

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди, который готовил для покойной королевы более 15 лет, сказал, что выбор короля не стал неожиданностью, потому что Чарльз любит любую еду, содержащую яйца и сыр.

"Его мать, королева, любила шоколад, но король любит все, что содержит яйца и сыр. Он всегда любил пироги и часто ловил лосося, которого потом отдавал на кухню", — вспомнил повар.

Киш известен как классическое французское блюдо, но, как говорят, на самом деле он возник в Германии в средние века, а слово "киш" происходит от немецкого "kuchen", что означает пирог. И вы тоже можете попробовать его приготовить.

Рецепт коронационного киша от короля Карла III

Ингредиенты:

Для теста:

125 г муки;

щепотка соли;

25 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками;

25 г смальца;

2 столовые ложки молока;

или готовое песочное тесто весом 250 г.

Для начинки:

125 мл молока;

175 мл сливок;

2 яйца;

1 столовая ложка измельченного свежего эстрагона;

соль и перец;

100 г тертого сыра чеддер;

180 г вареного шпината;

60 г вареных бобов.

Просейте в миску муку и соль, добавьте жиры и разотрите смесь, как не получите крошку. Понемногу добавляйте молоко, замешивая тесто.

Накройте и дайте тесту отдохнуть в холодильнике 30-45 минут.

Слегка посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в круг, примерно 5 мм.

Положите тесто в форму для выпекания. К слову, повара из дворца рекомендуют использовать металлическую форму, а не стеклянную.

Накройте крышкой и поставьте ее в холодильник еще на 30 минут.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Выстелите форму пергаментом, насыпьте фасоль и и выпекайте в течение 15 минут. Фасоль вам нужна только для выпечки теста, после вы можете ее использовать еще много раз. Уменьшите температуру духовки до 160 градусов.

Приготовьте начинку. Взбейте вместе молоко, сливки и яйца. Добавьте зелень и приправы. Половину сыра натрите на выпеченную основу, после положите измельченный шпинат, вареные бобы и зелень, затем вылейте заливку. Посыпьте оставшимся сыром. Поставьте в духовку и выпекайте 20-25 минут.

Герцог Эдинбургский, младший брат короля Карла, уже попробовал коронационный пирог и остался доволен. Судья кулинарного Great British Bake Off Дама Прю Лейт сама приготовила и одобрила коронационный пирог, посчитав блюдо "очень вкусным".

Шеф-повар и телеведущая стала одной из первых, кто попробовал официальную коронационную выпечку на специальном Большом обеде в Вестминстерском аббатстве, на котором присутствовали религиозные лидеры со всей страны.