Коронационный цыпленок. Рецепт оригинального салата, придуманного специально для королевы

Коронационный цыпленок так популярен в Великобритании, что с ним даже делают магазинные сэндвичи.

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"Коронационный цыпленок" появился на сайте, посвященном будущей коронации короля Карла III, как одно из традиционных блюд, призванное создать правильное настроение. Но если многие английские блюда вроде пудинга и рыбы с картошкой знают все, "Коронационный цыпленок" менее известен, хоть это очень простое и вкусное блюдо.

С ним часто подают простой белый рис, также с ним делают сэндвичи.

Изобретение этого блюда приписывают преподавателям лондонской кулинарной школы Le Cordon Bleu, авторам кулинарных книг Констанс Спрай и Розмари Хьюм.

Как часто бывает, рецепт придумали спонтанно, готовя еду для банкета в честь коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

Блюдо сочетало в себе сразу несколько важных качеств: оно было простым, что соответствовало духу послевоенной Англии и позволяло накормить всех гостей, приглашенных на банкет.

Вероятно, "Коронационный цыпленок", был вариантом "юбилейного цыпленка", блюда, которое готовили на серебряный юбилей Георга V в 1935 году.

Коронационный цыпленок

Ингредиенты:

Тушка цыпленка, или курицы;

Две морковки;

Две луковицы;

Лавровый лист — 2 штуки;

Черный перец горошком — 8 штук;

Белое сухое вино – 100 мл;

Четыре веточки тимьяна;

Курага – 5 штук;

Чайная ложка порошка карри;

Томатная паста – 1 ст. л.;

Лимонный сок — 3 ст. л.;

Сливки, или сметана – 50 мл;

Майонез – 100 гр;

Растительное масло, петрушка, соль.

Налейте воду в кастрюлю, добавьте морковь, петрушку, тимьян, лавровый лист, душистый перец и посолите, доведите воду до кипения и добавьте помытую и подготовленную тушку курицы, или цыпленка. Варите до полной готовности.

Залейте курагу горячей водой и дайте немного постоять, чтобы она размягчилась. После измельчите в блендере. Лук очистите и мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле и добавьте чайную ложку карри. Потомите еще пару минут. Влейте вино, добавьте томатную пасту, немного воды и лавровый лист, доведите до кипения, влейте лимонный сок, добавьте щепотку сахара и поперчите. Варите, пока соус не загустеет. После процедите его и смешайте со сметаной, измельченной курагой и майонезом. Готовую отварную курицу остудите, снимите шкурку и разберите на кусочки. Смешайте с соусом. Подавайте с рисом, картофелем, или в виде намазки на хлеб.

Напомним, ранее стало известно, какую яичницу предпочитала королева Елизавета II. В ней есть секретный ингредиент – это щепотка мускатного ореха.