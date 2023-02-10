Коронаційне курча. Рецепт оригінального салату, придуманого спеціально для королеви

Коронаційне курча таке популярне у Великій Британії, що з ним навіть роблять магазинні сендвічі.

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"Коронаційне курча" з'явилося на сайті, присвяченому майбутній коронації короля Карла III, як одна з традиційних страв, покликана створити правильний настрій. Але якщо багато англійських страв на кшталт пудингу та риби з картоплею знають усі, "Коронаційне курча" менш відоме, хоча це дуже проста й смачна страва.

З ним часто подають простий білий рис, також із ним роблять сендвічі.

Винахід цієї страви приписують викладачам лондонської кулінарної школи Le Cordon Bleu, авторам кулінарних книг Констанс Спрай і Розмарі Г'юм.

Як часто буває, рецепт вигадали спонтанно, готуючи їжу для бенкету на честь коронації королеви Єлизавети II у 1953 році.

Страва поєднувала в собі відразу кілька важливих якостей: вона була простою, що відповідало духу післявоєнної Англії, і дозволяла нагодувати всіх гостей, запрошених на бенкет.

Імовірно, "Коронаційне курча", був варіантом "ювілейного курчати", страви, яку готували на срібний ювілей Георга V в 1935 році.

Коронаційне курча

Інгредієнти:

Тушка курчати або курки;

Дві моркви;

Дві цибулини;

Лавровий лист — 2 штуки;

Чорний перець горошком — 8 штук;

Біле сухе вино — 100 мл;

Чотири гілочки чебрецю;

Курага — 5 штук;

Чайна ложка порошку карі;

Томатна паста — 1 ст.л.;

Лимонний сік — 3 ст.л.;

Вершки або сметана — 50 мл;

Майонез — 100 г;

Рослинна олія, петрушка, сіль.

Налийте воду в каструлю, додайте моркву, петрушку, чебрець, лавровий лист, запашний перець і посоліть, доведіть воду до кипіння й додайте помиту і підготовлену тушку курки або курчати. Варіть до повної готовності.

Залийте курагу гарячою водою і дайте постояти, щоб вона розм'якшилася. Потім подрібніть у блендері. Цибулю очистіть і дрібно наріжте, обсмажте на олії і додайте чайну ложку карі. Потушкуйте ще пару хвилин. Влийте вино, додайте томатну пасту, трохи води й лавровий лист, доведіть до кипіння, влийте лимонний сік, додайте дрібку цукру та поперчіть. Варіть, поки соус не загусне. Після цього процідіть його та змішайте зі сметаною, подрібненою курагою та майонезом. Готову відварену курку остудіть, зніміть шкірку та розберіть на шматочки. Змішайте із соусом. Подавайте з рисом, картоплею або у вигляді намазки на хліб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якій яєчні віддавала перевагу королева Єлизавета II. У ній є секретний інгредієнт — це дрібка мускатного горіха.