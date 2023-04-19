В РФ показали первый трейлер ремейка "Гостьи из будущего". Фанаты в ужасе

В новом фильме Коля Герасимов будет целоваться с Алисой, которая прибыла из будущего.

Related video

В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма "Сто лет тому вперед". Это ремейк культового советского фильма "Гостья из будущего". Впрочем, трейлер фанатам оригинального фильма не понравился и уже начал собирать дизлайки.

"Гостья из будущего" и "Сто лет тому вперед" сняты по одной и той же повести фантаста Кира Булычева 1977 года.

В повести рассказывается, как школьник Коля Герасимов встречает гостью из будущего, девочку Алису, и помогает ей победить космических пиратов. В 1984 году повесть была экранизирована и пятисерийный фильм приобрел статус культового. Телепремьера состоялась во время летних каникул, так что все советские школьники имели возможность посмотреть кино. Алиса Селезнева стала кумиром детей: мальчики были в нее влюблены, а девочки мечтали быть похожими на нее. Главным хитом стала песня "Прекрасное далеко" на стихи Юрия Энтина.

Алису Селезнева в оригинальном фильме сыграла Наташа Гусева Фото: Скриншот

Роль Алисы исполнила Наташа Гусева. После она снялась еще в пяти фильмах, но выбрала карьеру биохимика. Позже женщина рассказывала, что получала сотни писем в день от поклонников.

Сюжет нового фильма адаптировали к современности. Роль Коли Герасимова исполнил Марк Эйдельштейн, который ранее играл в скандальном сериале "Монастырь". Роль Алисы досталась Дарье Верещагиной. Судя по трейлеру, у Алисы будут розовые волосы и скорей всего, между нею и Колей возникнет романтическая связь. "Героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу", — сказано в описании фильма. При этом рейтинг ремейка детский: "6+".

Постер фильма-ремейка Фото: Скриншот

В ремейке Коля Герасимов живет в Москве в 2020 году, а Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля обнаруживает устройство, позволяющее путешествовать во времени, встречается с Алисой и помогает ей бороться с космическими пиратами.

Режиссером картины стал Александр Андрющенко, который снимал фильмы "Напарник" и "Елки". В роли космических пиратов снялись Александр Петров (Весельчак У) и Юрий Борисов (Глот). Родителей Алисы Селезневой сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. Картина выйдет 28 декабря 2023 года.

Трейлер "Сто лет тому вперед"

Однако трейлер ремейка не слишком понравился фанатам оригинального фильма. Сейчас под роликом на YouTube больше дизлайков, чем лайков. И комментарии большей частью негативные. Критики отмечают плохую игру актеров, вторичность и не слишком хорошее качество картинки.

Колю Герасимова в том фильме сыграл Алеша Фомкин. В фильме также были заняты известные советские актеры: Игорь Ясулович, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Вячеслав Невинный и другие.

Ранее стало известно, что в Голливуде тоже решили переснять классику и снять ремейк культового фильма "Девять с половиной недель". Ким Бейсингер появится в новом фильме, но не в главной роли.