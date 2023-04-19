В РФ показали первый трейлер ремейка "Гостьи из будущего". Фанаты в ужасе
В новом фильме Коля Герасимов будет целоваться с Алисой, которая прибыла из будущего.
В сети появился трейлер нового российского фантастического фильма "Сто лет тому вперед". Это ремейк культового советского фильма "Гостья из будущего". Впрочем, трейлер фанатам оригинального фильма не понравился и уже начал собирать дизлайки.
"Гостья из будущего" и "Сто лет тому вперед" сняты по одной и той же повести фантаста Кира Булычева 1977 года.
В повести рассказывается, как школьник Коля Герасимов встречает гостью из будущего, девочку Алису, и помогает ей победить космических пиратов. В 1984 году повесть была экранизирована и пятисерийный фильм приобрел статус культового. Телепремьера состоялась во время летних каникул, так что все советские школьники имели возможность посмотреть кино. Алиса Селезнева стала кумиром детей: мальчики были в нее влюблены, а девочки мечтали быть похожими на нее. Главным хитом стала песня "Прекрасное далеко" на стихи Юрия Энтина.
Роль Алисы исполнила Наташа Гусева. После она снялась еще в пяти фильмах, но выбрала карьеру биохимика. Позже женщина рассказывала, что получала сотни писем в день от поклонников.
Сюжет нового фильма адаптировали к современности. Роль Коли Герасимова исполнил Марк Эйдельштейн, который ранее играл в скандальном сериале "Монастырь". Роль Алисы досталась Дарье Верещагиной. Судя по трейлеру, у Алисы будут розовые волосы и скорей всего, между нею и Колей возникнет романтическая связь. "Героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу", — сказано в описании фильма. При этом рейтинг ремейка детский: "6+".
В ремейке Коля Герасимов живет в Москве в 2020 году, а Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля обнаруживает устройство, позволяющее путешествовать во времени, встречается с Алисой и помогает ей бороться с космическими пиратами.
Режиссером картины стал Александр Андрющенко, который снимал фильмы "Напарник" и "Елки". В роли космических пиратов снялись Александр Петров (Весельчак У) и Юрий Борисов (Глот). Родителей Алисы Селезневой сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. Картина выйдет 28 декабря 2023 года.
Однако трейлер ремейка не слишком понравился фанатам оригинального фильма. Сейчас под роликом на YouTube больше дизлайков, чем лайков. И комментарии большей частью негативные. Критики отмечают плохую игру актеров, вторичность и не слишком хорошее качество картинки.
Колю Герасимова в том фильме сыграл Алеша Фомкин. В фильме также были заняты известные советские актеры: Игорь Ясулович, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Вячеслав Невинный и другие.
Ранее стало известно, что в Голливуде тоже решили переснять классику и снять ремейк культового фильма "Девять с половиной недель". Ким Бейсингер появится в новом фильме, но не в главной роли.