У РФ показали перший трейлер рімейку "Гості з майбутнього". Фанатам не сподобалось

У новому фільмі Коля Герасимов цілуватиметься з Алісою, яка прибула з майбутнього.

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У мережі з'явився трейлер нового російського фантастичного фільму "Сто років тому наперед". Це рімейк культового радянського фільму "Гостя з майбутнього". Втім, трейлер фанатам оригінального фільму не сподобався і вже почав збирати дизлайки.

"Гостя з майбутнього" та "Сто років тому вперед" знято по одній і тій самій повісті фантаста Кира Буличова 1977 року.

У повісті розповідається, як школяр Коля Герасимов зустрічає гостю з майбутнього — дівчинку Алісу і допомагає їй перемогти космічних піратів. У 1984 році повість була екранізована і п'ятисерійний фільм набув статусу культового. Телепрем'єра відбулася під час літніх канікул, тож усі радянські школярі мали змогу подивитися кіно. Аліса Селезньова стала кумиром дітей: хлопчики були в неї закохані, а дівчатка мріяли бути схожими на неї. Головним хітом стала пісня "Прекрасне далеко" на вірші Юрія Ентіна.

Алісу Селезньову в оригінальному фільмі зіграла Наташа Гусєва Фото: Скриншот

Роль Аліси виконала Наталя Гусєва. Після цього вона знялася ще в п'яти фільмах, але обрала кар'єру біохіміка. Пізніше жінка розповідала, що отримувала сотні листів на день від шанувальників.

Сюжет нового фільму адаптували до сьогодення. Роль Колі Герасимова виконав Марк Ейдельштейн, який грав у скандальному серіалі "Монастир". Роль Аліси дісталася Дар'ї Верещагіній. Судячи з трейлера, в Аліси буде рожеве волосся і швидше за все, між нею та Колею виникне романтичний зв'язок. "Героям належить відвоювати у космічних піратів Всесвіт, відновити хід часу і знайти найдорожче: любов і дружбу", — сказано в описі фільму. При цьому рейтинг рімейку дитячий: "6+".

Постер фільму-рімейка Фото: Скріншот

У рімейку Коля Герасимов живе у Москві 2020 року, а Аліса Селезньова — сто років пізніше. Коля виявляє пристрій, що дозволяє подорожувати в часі, зустрічається з Алісою та допомагає їй боротися з космічними піратами.

Режисером картини став Олександр Андрющенко, який знімав фільми "Напарник" та "Ялинки". У ролі космічних піратів знялися Олександр Петров (Веселун У) та Юрій Борисов (Глот). Батьків Аліси Селезньової зіграли Костянтин Хабенський та Вікторія Ісакова. Картина вийде 28 грудня 2023 року.

Трейлер "Сто років тому вперед"

Проте трейлер рімейку не надто сподобався фанатам оригінального фільму. Нині під роликом на YouTube більше дизлайків, ніж лайків. І коментарі переважно негативні. Критики відзначають погану гру акторів, вторинність та не надто гарну якість картинки.

Колю Герасимова у тому фільмі зіграв Альоша Фомкін. У фільмі також були зайняті відомі радянські актори: Ігор Ясулович, Валентина Тализіна, Наталія Варлей, В'ячеслав Невинний та інші.

Раніше стало відомо, що у Голлівуді теж вирішили перезняти класику та зняти рімейк культового фільму "Дев'ять з половиною тижнів". Кім Бейсінгер з'явиться у новому фільмі, але не в головній ролі.