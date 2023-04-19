Будут ощущать материальный достаток. Три самых богатых знака зодиака в мае 2023

Определенным знакам зодиака больше всего в конце весны повезет с деньгами.

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Астролог Анжела Перл спросила у карт, кто будет испытывать материальное благополучие в мае 2023 года.

Стрелец

В раскладе для стрельцов на май 2023 тройка пентаклей выпала первой. Эта карта означает мастерство, за которое вас поблагодарят и заплатят.

Вторая карта также показывает работу, которая точно принесет вам хороший заработок. Однако здесь следует соблюдать осторожность со своей занятостью, чтобы не перегореть и не заболеть.

Несколько карт показали окончание, а несколько – начало. Поэтому сразу после завершения какого-либо этапа в жизни или проекта развернется новая страница жизни.

Таро-прогноз для стрельцов на май 2023

Весы

В конце весны весам будут поступать особые предложения, но вы можете не согласиться.

Девятка кубков — вы гордитесь собой, все кубки заполнены, что означает достаток и удовольствие собой. Возможно, вы получите какую-нибудь награду или ожидаемые деньги.

Тройка жезлов – обучение, путешествие, большое желание. Ваш бизнес или идеи будут развиваться, что точно приведет к успеху.

Девятка пентаклей показывает, что у весов в мае 2023 будет материальная безопасность и прибыль.

Таро-прогноз для весов на май 2023

Рыбы

В мае 2023 рыб ожидают признание и награды. Вы точно увидите свой путь, который приведет вас к хорошему заработку, даже если до этого вы блуждали и не знали, как правильно поступить.

Представители этого знака зодиака могут отправиться в путешествие или начать новое обучение. Также возможны предложения прибыльных проектов.

Таро-прогноз для рыб на май 2023

Напомним, кому из знаков зодиака следует быть осторожными во время солнечного затмения.

Также Фокус писал о гороскопе для всех знаков зодиака на 19 апреля 2023 года.