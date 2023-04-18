Ощутят влияние солнечного затмения: кому из знаков Зодиака нужно быть осторожным в ближайшие дни

Уже через несколько дней — 20 апреля — произойдет первое солнечное затмение 2023 года. Это астрологическое явление повлияет на все знаки Зодиака, но некоторым нужно быть особенно внимательными и осторожными в этот период.

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Овен

У представителей этого знака возможны напряженные отношения с семьей в период солнечного затмения. Также астрологи советуют обращать внимание и контролировать свои расходы — лучше вести строгий финансовый учет, чтобы избежать неурядиц с деньгами.

Телец

Для Тельцов солнечное затмение будет непростым периодом в эмоциональном плане. Очень важно контролировать свои эмоции и поведение в непредвиденных ситуациях, чтобы не навредить себе и своим близким. Также стоит быть осторожнее с деньгами — есть вероятность финансовых потерь.

Дева

Инвестиции в этот период лучше не делать, стабильности в финансах пока что ожидать не стоит. Но астрологи рекомендуют делать щедрые пожертвования, в будущем баланс все же настанет. Также будьте очень аккуратны в общении с коллегами — есть вероятность конфликтов с ними.

Весы

Постарайтесь в период солнечного затмения не брать ни у кого в долг деньги, и не одалживать самим. Это может быть чревато неконтролируемыми потерями в деньгах. Непростым этот период может быть и на работе, поэтому выделяйте больше времени для отдыха и любимых занятий.

Источник: https://www.youtube.com/c/angelapearl