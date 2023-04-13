Коридор затмений с 20 апреля по 5 мая: что важно знать

Коридор затмений — всегда непростой период с большим выбросом мощных энергий, во время которого мы можем чувствовать сильное влияние планет. Чего ожидать от коридора затмений уже в этом месяце – рассказываем дальше.

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Коридор затмений: когда будет и чего ожидать

Ближайший коридор затмений начнется 20 апреля, когда состоится солнечное затмение, и закончится 5 мая, когда произойдет лунное затмение. Но люди могут почувствовать его влияние за три дня до и три дня после астрологического явления. Этот период характеризуется как нестабильный, люди могут быть на взводе, эмоции будет непросто контролировать, а также могут всплывать ситуации, которые необходимо пересмотреть и оставить в прошлом. Коридор затмений будет происходить под растущей Луной, поэтому нашими задачами будет не только освободиться от груза кармических долгов, но и заложить фундамент своих будущих начинаний. Стоит помнить, что этот период может вызвать искаженное восприятие реальности, поэтому очень важно не принимать никаких поспешных решений. Потребуется вся ваша осознанность и концентрация, чтобы с достоинством пройти этот экзамен.

5 мая будет лунное затмение в знаке Весов — в этот день могут всплыть проблемы в отношениях, что чревато конфликтами или даже расставанием. Также может что-то поменяться в отношениях с близкими, друзьями, коллегами.

Коридор затмений 20 апреля — 5 мая: что нельзя делать?

В период коридора затмений самыми неблагоприятными днями считаются первые и последние дни — дни затмений. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения. Также существует ряд других рекомендаций, что нежелательно делать:

устраиваться на новую работу и приступать к новым рабочим проектам;

подписывать важные документы и договоры;

брать кредиты и ввязываться в долги;

пренебрегать внимательностью на дорогах;

конфликтовать и эмоционировать, начинать с кем-то вражду;

ложиться под нож пластического хирурга.

Коридор затмений 20 апреля — 5 мая: что нужно делать?

соблюдать спокойствие и заниматься духовными практиками;

откладывать деньги;

придерживаться графика дня и правильного питания;

проявлять терпение, смягчать углы в общении с партнером или начальством.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl

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