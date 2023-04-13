Коридор затемнень з 20 квітня до 5 травня: що важливо знати
Коридор затемнень завжди непростий період з великим викидом потужних енергій, під час якого ми можемо відчувати сильний вплив планет. Чого чекати від коридору затемнень вже цього місяця – розповідаємо далі.
Коридор затемнень: коли буде і на що чекати
Найближчий коридор затемнень розпочнеться 20 квітня, коли відбудеться сонячне затемнення, і закінчиться 5 травня, коли буде місячне затемнення. Але люди можуть відчувати його вплив за три дні до і три дні після астрологічного явища. Цей період характеризується як нестабільний, людям може бути непросто контролювати емоції, а також можуть спливати ситуації, які необхідно переглянути та залишити в минулому. Коридор затемнень відбуватиметься під місяцем, що росте, тому нашими завданнями буде не тільки звільнитися від вантажу кармічних боргів, а й закласти фундамент своїх майбутніх починань. Варто пам'ятати, що цей період може спричинити викривлене сприйняття реальності, тому дуже важливо не приймати жодних поспішних рішень. Потрібна вся ваша усвідомленість і концентрація, щоб з гідністю пройти цей іспит.
5 травня буде місячне затемнення у знаку Терезів — у цей день можуть спливти проблеми у стосунках, що загрожує конфліктами або навіть розставанням. Також може щось змінитись у відносинах з близькими, друзями, колегами.
Коридор затемнень 20 квітня — 5 травня: що не можна робити?
У період коридору затемнень найнесприятливішими днями вважаються перші та останні дні — дні затемнень. У ці дні астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи та приймати важливі рішення. Також існує низка інших рекомендацій, що небажано робити:
- влаштовуватися на нову роботу та приступати до нових робочих проектів;
- підписувати важливі документи та договори;
- брати кредити та вплутуватися в борги;
- нехтувати уважністю на дорогах;
- конфліктувати та емоціонувати, починати з кимось ворожнечу;
- лягати під ніж пластичного хірурга.
Коридор затемнень 20 квітня – 5 травня: що потрібно робити?
- дотримуватися спокою та займатися духовними практиками;
- відкладати гроші;
- дотримуватись графіка дня та правильного харчування;
- виявляти терпіння, пом'якшувати гострі кути у спілкуванні з партнером чи начальством.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl
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