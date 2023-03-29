Ретроградний Меркурій у квітні 2023 року: що можна і не можна робити
З 21 квітня по 15 травня на людство чекає ретроградний Меркурій. Що можна й не можна робити в цей період – розповідаємо далі.
За що відповідає Меркурій?
Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі.
Що відбувається в період ретроградного Меркурія?
Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчанні, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, а також можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.
Що робити під час ретроградного Меркурія?
Астрологи акцентують на справах, якими можна та навіть потрібно зайнятися в цей період:
- завершувати справи;
- зустрічатися зі старими знайомими чи друзями;
- зайнятися очищенням організму;
- зайнятися спортом;
- навести лад у речах, будинку, гаджетах;
- робити ремонт;
- медитувати.
Що не можна робити під час Ретроградного Меркурія?
- виконувати ризиковані фінансові операції;
- займатися вкладеннями та інвестиціями;
- укладати угоди;
- вирушати у далекі подорожі;
- давати гроші в борг;
- здійснювати великі покупки;
- підписувати документи.