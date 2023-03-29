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Стиль життя

Ретроградний Меркурій у квітні 2023 року: що можна і не можна робити

Фото: wikipedia

З 21 квітня по 15 травня на людство чекає ретроградний Меркурій. Що можна й не можна робити в цей період – розповідаємо далі.

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За що відповідає Меркурій?

Меркурій — планета, яка пов'язана з такими сферами життя, як документи, купівля-продаж, ділова активність, навчання, подорожі.

Що відбувається в період ретроградного Меркурія?

Зазвичай у цей період трапляються: затримки в транспорті, затримки в навчанні, плутанина в цифрах і часі, плутанина в документах, неполадки з технікою, непорозуміння, неуважність, конфліктні ситуації, а також можуть повернутися люди з минулого, активізуються шахраї.

Що робити під час ретроградного Меркурія?

Астрологи акцентують на справах, якими можна та навіть потрібно зайнятися в цей період:

  • завершувати справи;
  • зустрічатися зі старими знайомими чи друзями;
  • зайнятися очищенням організму;
  • зайнятися спортом;
  • навести лад у речах, будинку, гаджетах;
  • робити ремонт;
  • медитувати.

Що не можна робити під час Ретроградного Меркурія?

  • виконувати ризиковані фінансові операції;
  • займатися вкладеннями та інвестиціями;
  • укладати угоди;
  • вирушати у далекі подорожі;
  • давати гроші в борг;
  • здійснювати великі покупки;
  • підписувати документи.

Джерело: https://www.youtube.com/c/angelapearl