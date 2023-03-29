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Стиль жизни

Ретроградный Меркурий в апреле 2023: что можно и нельзя делать

Фото: wikipedia

С 21 апреля по 15 мая человечество ожидает ретроградный Меркурий. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

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За что отвечает Меркурий?

Меркурий — планета, которая связана с такими сферами жизни, как: документы, купле-продажа, деловая активность, обучение, путешествия.

Что случается в период ретроградного Меркурия?

Обычно в этот период случаются: задержки в транспорте, задержки в учениях, путаница в цифрах и времени, путаница в документах, неполадки с техникой, недоразумения, рассеянность, конфликтные ситуации, могут вернуться люди из прошлого, активизируются мошенники.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия?

Астрологи акцентируют на делах, которыми можно и даже нужно заняться в этот период:

  • завершать дела;
  • встречаться со старыми знакомыми или друзьями;
  • заняться очисткой организма;
  • начинать заниматься спортом;
  • навести порядок в вещах, доме, гаджетах;
  • делать ремонт;
  • медитировать.

Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?

  • выполнять рискованные финансовые операции;
  • заниматься вложениями и инвестициями;
  • заключать сделки;
  • отправляться в далекие путешествия;
  • давать деньги взаймы;
  • совершать крупные покупки;
  • подписывать документы.

Источник: https://www.youtube.com/c/angelapearl