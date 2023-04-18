Відчують вплив сонячного затемнення у квітні 2023: кому зі знаків Зодіаку потрібно бути обережними

Уже за кілька днів — 20 квітня — відбудеться перше сонячне затемнення 2023 року. Це астрологічне явище вплине на всі знаки Зодіаку, але деяким із них треба бути особливо уважними й обережними в цей період.

Related video

Овен

У представників цього знака можуть бути напружені стосунки з родиною під час сонячного затемнення. Також астрологи радять звертати увагу на свої витрати й контролювати їх — краще вести суворий фінансовий облік, щоб уникнути негараздів із грошима.

Телець

Для Тельців сонячне затемнення буде непростим періодом в емоційному плані. Дуже важливо контролювати свої емоції та поведінку в непередбачених ситуаціях, щоб не нашкодити собі та своїм близьким. Також варто бути обережнішими з грошима — є ймовірність фінансових втрат.

Діва

Інвестиції в цей період краще не робити, стабільності у фінансах поки що не варто очікувати. Але астрологи рекомендують робити щедрі пожертвування, у майбутньому баланс настане. Також будьте дуже обережні в спілкуванні з колегами — є ймовірність конфліктів із ними.

Терези

Постарайтеся в період сонячного затемнення ні в кого не брати в борг гроші та не позичати самим. Це може спричинити неконтрольовані фінансові втрати. Непростим цей період може бути й на роботі, тому виділяйте більше часу для відпочинку й улюблених занять.

Джерело: https://www.youtube.com/c/angelapearl

Також Фокус раніше писав про коридор затемнень з 20 квітня до 5 травня