Гуру стиля: три самых модных знака Зодиака

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают врожденным чувством стиля и любят выделяться своими образами.

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Лев

Самыми большими ценителями красоты астрологи считают Львов. Представители этого знака — эстеты до кончиков пальцев, они обожают, когда все сочетается по цвету и фасону, любят шопинг и предпочитают не повторять свои образы, а каждый день удивлять окружающих чем-то новым. Львы считают, что одежда человека — одна из важнейших составляющих его общего образа, поэтому и сами любят помодничать, и на стиль других обращают внимание.

Овен

У Овнов есть врожденное чувство стиля, когда даже без особых вложений и брендовых вещей они могут создать стильный лук. Овны следят за тенденциями в моде, но при этом не гоняться за новинками и не скупают бутики. Они поклонники базового гардероба, который многофункционален, а один яркий акцент всегда может дополнить наряд и сделать его ярким и праздничным. Также для Овнов очень важна опрятность — они считают, что без этого даже самые изысканные вещи не будут выглядеть хорошо.

Близнецы

Близнецы — любители эпатажа и ярких образов, но это выглядит всегда продуманно и стильно. Для них одежда и аксессуары — это способ привлечения внимания. Они не приверженники единого стиля одежды в гардеробе, поэтому не удивляйтесь, если увидите, как легко Близнецы чередуют спортивные и повседневные луки с элегантными и нарядными образами, чувствуя себя комфортно во всем.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ