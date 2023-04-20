Гуру стилю: три наймодніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які мають вроджене почуття стилю і полюбляють виділятися своїми образами.

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Лев

Найбільшими поціновувачами краси астрологи вважають Левів. Представники цього знака — естети до кінчиків пальців, вони обожнюють, коли все поєднується за кольором і фасоном, полюбляють шопінг і вважають за краще не повторювати свої образи, а щодня дивувати людей довкола чимось новим. Леви вважають, що одяг людини — одна з найважливіших складових її загального образу, тому й самі полюбляють стильно одягнутися, і на вбрання інших звертають увагу.

Овен

У Овнів є вроджене почуття стилю, коли навіть без особливих вкладень та брендових речей вони можуть створити стильний лук. Овни стежать за тенденціями в моді, але не ганяються за новинками і не скуповують бутики. Вони шанувальники базового багатофункціонального гардероба, і лише одним яскравим акцентом можуть доповнити свій образ та зробити його яскравим та святковим. Також для Овнів дуже важлива охайність — вони вважають, що без цього навіть найвишуканіші речі не виглядатимуть добре.

Близнюки

Близнюки – любителі епатажу та яскравих образів, але це виглядає завжди продумано та стильно. Для них одяг та аксесуари – це спосіб привернення уваги. Вони не прихильники єдиного стилю одягу в гардеробі, тому не дивуйтеся, якщо побачите, як легко Близнюки чергують спортивні та повсякденні луки з елегантними та ошатними образами, почуваючись комфортно у всьому.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ