Достаток и удача: как привлечь благополучие в свой дом

Практика освоения пространства фэн-шуй дает много советов, как обустроить свой дом так, чтобы он стал магнитом для достатка и удачи. Про элементы интерьера, талисманы и цвета, которые помогут привлечь достаток — рассказываем дальше.

Related video

Каких правил нужно придерживаться, чтобы привлечь в дом достаток?

Чистота. Самый главный признак благополучного дома — чистота. И речь идет не только о внешнем виде вашего жилища. Грязь и хлам притягивают и аккумулируют негативную энергию больше всего, а также отталкивают энергию благополучия.

Много света. Светлое пространство всегда притягивает больше удачи и благополучия.

Растения. Растения символизируют жизнь и рост. Также есть особые растения, которые притягивают достаток, например, денежное дерево. Мощным талисманом восточные учения считают растения цитрусовых: лимон, апельсин, мандарин.

Животные. Животными, которые больше всего притягивают деньги, считаются рыбки (мощная энергетика Стихии Воды), а также пушистые животные с рыжей шерстью (символизирую Стихию Огня). Так что можете смело ставить дома аквариум или заводить рыжего песика или кошку, если хотите привлечь богатство и удачу.

Талисманы. Также очень полезными есть денежные талисманы, например, первая заработанная вами купюра или картина, где изображены деньги. Также сильной денежной силой обладают картины природы. Только мотив на них должен быть спокойным — без смерчей, пожаров и бурь. Подкова вверх над входной дверью — тоже притягивает благополучие в дом.

Сильными денежными талисманами в фэн-шуй считают статуэтки в виде жабы, дракона, слона или свиньи.

Какие цвета привлекают достаток в дом?

Чтобы деньги притягивались к вам в дом, при входе в квартиру или дом используйте элементы красного, розового или бордового цвета. На кухне старайтесь избегать темных цветов как в мебели, так и в декоре.

Используйте такие цвета в оформлении дома:

зеленый (восстанавливает энергию);

желтый (снимает стресс, улучшает настроение)

красный (придает уверенности);

синий (повышает творческий потенциал);

фиолетовый (развивает интуицию).

Источник: https://www.thespruce.com/feng-shui-tips-to-attract-wealth-1275335