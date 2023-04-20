Достаток и удача: как привлечь благополучие в свой дом
Практика освоения пространства фэн-шуй дает много советов, как обустроить свой дом так, чтобы он стал магнитом для достатка и удачи. Про элементы интерьера, талисманы и цвета, которые помогут привлечь достаток — рассказываем дальше.
Каких правил нужно придерживаться, чтобы привлечь в дом достаток?
Чистота. Самый главный признак благополучного дома — чистота. И речь идет не только о внешнем виде вашего жилища. Грязь и хлам притягивают и аккумулируют негативную энергию больше всего, а также отталкивают энергию благополучия.
Много света. Светлое пространство всегда притягивает больше удачи и благополучия.
Растения. Растения символизируют жизнь и рост. Также есть особые растения, которые притягивают достаток, например, денежное дерево. Мощным талисманом восточные учения считают растения цитрусовых: лимон, апельсин, мандарин.
Животные. Животными, которые больше всего притягивают деньги, считаются рыбки (мощная энергетика Стихии Воды), а также пушистые животные с рыжей шерстью (символизирую Стихию Огня). Так что можете смело ставить дома аквариум или заводить рыжего песика или кошку, если хотите привлечь богатство и удачу.
Талисманы. Также очень полезными есть денежные талисманы, например, первая заработанная вами купюра или картина, где изображены деньги. Также сильной денежной силой обладают картины природы. Только мотив на них должен быть спокойным — без смерчей, пожаров и бурь. Подкова вверх над входной дверью — тоже притягивает благополучие в дом.
Сильными денежными талисманами в фэн-шуй считают статуэтки в виде жабы, дракона, слона или свиньи.
Какие цвета привлекают достаток в дом?
Чтобы деньги притягивались к вам в дом, при входе в квартиру или дом используйте элементы красного, розового или бордового цвета. На кухне старайтесь избегать темных цветов как в мебели, так и в декоре.
Используйте такие цвета в оформлении дома:
- зеленый (восстанавливает энергию);
- желтый (снимает стресс, улучшает настроение)
- красный (придает уверенности);
- синий (повышает творческий потенциал);
- фиолетовый (развивает интуицию).
Источник: https://www.thespruce.com/feng-shui-tips-to-attract-wealth-1275335