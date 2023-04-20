Достаток та удача: як залучити добробут до своєї оселі

Практика освоєння простору фен-шуй дає багато порад, як облаштувати свій дім так, щоб він став магнітом для достатку та удачі. Про елементи інтер'єру, талісмани та кольори, які допоможуть залучити достаток – розповідаємо далі.

Related video

Яких правил потрібно дотримуватися, щоб залучити до будинку достаток?

Чистота. Найголовніша ознака благополучного будинку – чистота. І йдеться не лише про зовнішній вигляд вашого житла. Бруд і мотлох притягують і акумулюють негативну енергію найбільше, а також відштовхують енергію благополуччя.

Багато світла. Світлий простір завжди притягує більше удачі та благополуччя.

Рослини. Рослини символізують життя та зростання. Також є спеціальні рослини, які притягують достаток, наприклад, грошове дерево. Потужним талісманом східні вчення вважають рослини роду цитрусових: лимон, апельсин, мандарин.

Тварини. Тваринами, які найбільше притягують гроші, вважаються рибки (потужна енергетика Стихії Води), а також пухнасті тварини з рудою шерстю (символізую Стихію Вогню). Так що можете сміливо ставити вдома акваріум або заводити руду собачку або кішку, якщо хочете залучити багатство та удачу.

Талісмани. Дуже корисними є грошові талісмани, наприклад, перша зароблена вами купюра або картина, де зображені гроші. Також сильну грошову силу мають картини природи. Тільки мотив на них має бути спокійним – без смерчів, пожеж та бур. Підкова вгору над вхідними дверима теж притягує добробут у будинок.

Сильними грошовими талісманами у фен-шуй вважають статуетки у вигляді жаби, дракона, слона чи свині.

Які кольори приваблюють достаток до будинку?

Щоб гроші притягувалися до вас у дім, при вході до квартири або будинку використовуйте елементи червоного, рожевого або бордового кольору. На кухні намагайтеся уникати темних кольорів — як у меблях, так і в декорі.

Використовуйте такі кольори для оформлення будинку:

зелений (відновлює енергію);

жовтий (знімає стрес, покращує настрій)

червоний (додає впевненості);

синій (підвищує творчий потенціал);

фіолетовий (розвиває інтуїцію).

Джерело: https://www.thespruce.com/feng-shui-tips-to-attract-wealth-1275335