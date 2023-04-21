Магнит для денег: три знака Зодиака, которые умеют зарабатывать

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут и умеют зарабатывать деньги и грамотно распоряжаться ими.

Related video

Лев

Лев — очень общительный, амбициозный и целеустремленный знак. Они всегда найдут возможность выгодного знакомства, интересного предложения и легкого заработка. Представители этого знака никогда не ограничивается тем, что имеют, они считают, что чем выше планку себе ставишь — тем больше достигаешь. Также Львы любят порядки на банковских счетах, контролируют свои расходы и никогда не остаются без финансовой подушки.

Телец

Тельцы — один из самых материально успешных знаков в зодиакальном кругу. Они не "выстреливают" резко, а идут к своей цели постепенно, и именно эта последовательность и спокойствие приводят их к финансовому успеху. Представители этого знака очень напористы и терпеливы, они не бросают ничего на полпути. Тельцы знают, что такое экономия и умеют правильно распределять средства. Также они поклонники не только активного дохода, но и пассивного, что позволяет им быть на плаву даже в непредвиденных ситуациях.

Стрелец

Стрельцы — максималисты, они не терпят ограничений и полумер — это касается и финансовой сферы жизни. Представители этого знака склонны зарабатывать на более чем комфортную жизнь, но при этом они не стремятся к роскоши и пафосу. Стрельцы легко относятся к деньгам — они никогда не сожалеют о потраченных суммах, и также легко средства к ним возвращаются.

Представители этого знака — яркие люди, которых всегда замечают работодатели, а потому часто именно Стрельцы быстрее всего идут по карьерной лестнице.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Также Фокус ранее писал про три самых стильных знака Зодиака