СМИ узнали, сколько платят Галкин и Пугачева за обучение детей в Израиле

Американская интернациональная школа The King Solomon School является одной из самых дорогих в Израиле.

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Российская певица Алла Пугачева, недавно отметившая 74-ый день рождения, вместе с мужем, шоуменом и юмористом Максимом Галкиным после начала военного вторжения России в Украину уехали в Израиль, где отправила своих детей Гарри и Лизу, в местную школу. Как пишет телеграмм-канал "НеМалахов", учебное заведение, куда ходят брат и сестра, – далеко не простая школа.

Согласно опубликованной информации, основателем элитной частной школы The King Solomon School, которая находится на севере от Тель-Авива, является бывший совладелец "ВКонтакте" и самый молодой долларовый миллиардер России Вячеслав Мирилашвили.

Школа может похвастаться самыми передовыми учебными технологиями. В каждом классе – не больше 15 детей. В кабинетах доски, к которым подключаются iPad, а уроки английского здесь – каждый день. Выпускники получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступать в любые университеты мира, в том числе в вузы Великобритании и США.

Ученики школы – тоже не рядовые дети. Как правило, это отпрыски политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса.

Стоимость обучения в The King Solomon School очень высокая даже по меркам экономически благополучного Израиля: 6 тысяч шекелей в месяц на одного ребенка. Оплачивать нужно сразу за все 12 месяцев. Таким образом, за двоих детей по курсу на рубли Галкин платит в год 3 миллиона 240 тысяч рублей.

Известно, что Пугачева и Галкин купили дом в Герцлии, который находится в десяти километрах от Тель-Авива. Детям до школы добираться всего 20 минут.

Ранее Фокус писал, что Алла Пугачева избавилась от своего последнего бизнеса в РФ.