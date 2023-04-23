Самый добрый ротвейлер в мире. Собака "усыновила" морских свинок (видео)

Мейша моет свинок, охраняет и с умилением смотрит, как они спят и едят.

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Ротвейлер Мейша стала героиней Сети, после того, как в интернете появился видеоролик с собакой, ставшей приемной мамой для морских свинок. Таким образом животное спасается от одиночества, пока ее хозяева на работе, пишет ресурс I heart dogs.

По словам хозяйки собаки, Бетани, она и ее супруг имеют полные рабочие дни. Чтобы наблюдать за животным в свое отсутствие, они установили дома видеокамеры. Каки же было их удивление, когда супруги увидели, чем себя развлекает Мейша.

Собака проводит свой день, буквально приклеившись к клетке с морскими свинками. Если они находятся на нижнем уровне клетки, Мейша ложится и наблюдает за ними. Когда же они поднимаются наверх, животное встает и все так же не отходит от них, наблюдая за поведением свинок.

Как рассказывает Бетани, мать двоих детей, все началось в тот день, когда она, как обычно, решила почистить клетку питомцев и случайно впустила Мейшу в дом. Через некоторое время женщина заметила, что свинки куда-то пропали. Обыскав дом, она нашла их в одной комнате с собакой, которая включила режим матери. Она настолько беспокоилась о безопасности свинок, что даже слегка рычала на кошку, которая, было, попыталась приблизиться к грызунам. Ротвейлер играет с ними, вылизывает их и всячески опекает. Особое удовольствие ей доставляет смотреть, как эта парочка ест и спит.

Из-за породы Мейши люди часто находят ее пугающей и не хотят иметь с ней ничего общего. Они также не хотят, чтобы их собаки играли с ней. В свою очередь собака нашла себе очень неожиданных друзей, реализовав свой материнский потенциал и решив проблему с одиночеством.

Ранее Фокус писал о том, что ротвейлеры входят в пятерку самых опасных пород собак.