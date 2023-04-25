Монархия ослабеет, а король будет править недолго. Астрологи о дате коронации Чарльза ІІІ

Для коронации Чарльза III была определена дата 6 мая 2023 года. Выясняли, насколько удачна дата коронации с точки зрения небесных светил и карт таро.

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6 мая состоится официальная коронация короля Чарльза III, но удачный ли этот день с астрологической точки зрения? Фокус расспросил астрологов и тарологов о влиянии даты коронации Чарльза на его правление.

Фото: BBC

Что астрологи говорят про дату коронации?

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года королем Великобритании стал ее сын — Чарльз III. 6 мая 2023 года в Букингемском дворце состоится официальная коронация Чарльза. Но астрологи едва не в один голос говорят о том, что дата коронации — не самая удачная. Подробнее — в материале Фокуса.

Фото: Getty Images

Скорый конец монархии?

Астролог Анна Карпеева рассказывает: "Чарльз III получает престол в день, когда за две недели до этого события, 20 апреля, произошло затмение в доме его власти и репутации. А 6 мая состоится полнолуние также в этом доме. Затмение обычно определяет период правления без изменений на ближайшие 8 лет, а полнолуние — означает финал. Отсюда и вытекают вопросы: будет ли он последним королем Англии? Что произойдет с монархией? Я думаю, на престоле Чарльз III задержится на 8 лет. Если анализировать это событие через карту Чарльза — видно противостояние и сложности взаимоотношений между народом Англии и их симпатии к монархам".

король Чарльз III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

Одна из самых неблагоприятных дат в этом году

Астролог Эрика Роялс говорит, что анализ даты коронации показывает, что Чарльз живет в согласии со своей кармической программой. "Именно этот год и коридор затмений является для него кармической проверкой. Однако это не означает, что дата коронации подобрана удачно, даже больше — она одна из самых неблагоприятных в этом году. Она несет разрушительное влияние — возможны репутационные потери, скандалы и разоблачения.

Солнце в гороскопе Карла под деструктивным воздействием гороскопа карты затмения, а образовавшийся тау-квадрат несет разрушение имиджа и маски. Статус монархии может ослабеть еще больше, Чарльз не станет влиятельным и сильным королем" — прогнозирует астролог.

Не так все плохо

А вот астролог Алина Кормаченко говорит, что дата коронации — 6 мая — с точки зрения астрологии обоснована логически, ведь вечером 5 мая заканчивается коридор затмений. "Но поскольку на период с 21 апреля до 15 мая приходится ретроградный Меркурий, то не стоит планировать такие серьезные события, особенно касающиеся документации. А вот если приянть во внимание натальную карту Карла, то это время ему нужно завершить все вопросы, касающиеся его статуса в обществе, пора получить новое звание. Транзитный Сатурн заставляет проститься с прошлым и принять новый этап в жизни, и, следовательно, идет кардинальное изменение режима дня и работы (6 дом в астрологии). Добрая планета Юпитер подарит увеличение авторитета и власти.

король Чарльз III Фото: Getty

Но править король будет недолго

Также дату коронации Чарльза III анализировали тарологи. Таролог Arina Taro Art рассказывает: "Лунное затмение 5 мая (а это за день до коронации — ред.) состоится в знаке Скорпион. Чарльз родился 14 ноября, он — Скорпион, и для него это важный период перемен. Но коридор затмений – это период достаточно турбулентных энергий и непредсказуемых событий, когда не рекомендуется делать важные шаги и начинания. А ретроградный Меркурий сулит возвращение к старым нерешенным вопросам, задержке с транспортом, недоразумению между людьми. Выбранная дата не положительна для правления Короля, править он будет недолго".

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