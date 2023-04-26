Будет звенеть в кошельке. Самые богатые знаки зодиака в начале мая 2023

Кому-то конец весны принесет любовь, а кому-то – наполненность кошелька.

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Астролог Анжела Перл спросила у планет, кого ждет материальная прибыль в мае 2023 года.

Рыбы

В конце весны 2023 Рыбы будут испытывать значительные изменения в жизни. Ваше окружение будет сильно меняться: часть людей "отсеется", однако появятся новые знакомые и друзья.

Также Рыб ждет переезд, юридические дела и знакомства с иностранцами. Вы настолько соединены со Вселенной, что можете реализовать практически все задуманные планы.

8 мая 2023 Венера входит в ваш пятый дом гороскопа. А это дом любви, изобилия и богатства. Поэтому с этого времени Рыб точно ожидает материальный достаток.

Гороскоп для Рыб на май 2023

Весы

Для Весов май 2023 будет очень денежным и прибыльным.

С 5 мая лунное затмение будет в вашем втором доме (финансов и доходов). Поэтому тема богатства будет основополагающей в этот период. Может измениться сумма денег, которую вы зарабатываете. Если у вас есть бизнес, он также может претерпеть изменения.

8 мая Венера войдет в ваш десятый дом гороскопа. Как известно, это дом карьеры и достижений, как и Венера. Ожидается хорошая прибыль, а может быть даже служебный роман.

Гороскоп для Весов на май 2023

Водолей

В мае Водолеев ожидает облегчение и свобода. Закончатся токсичные отношения (если они есть), вы уволитесь с работы, которая не приносила хорошего заработка, поэтому вас точно ждут изменения к лучшему.

8 мая Венера входит в ваш шестой дом: вы получите деньги и услышите хорошие новости о работе.

Возможно, Водолеи даже познакомятся с кем-нибудь по работе.

Гороскоп для Водолеев на май 2023

Напомним, кого ждут изменения в личной жизни в мае 2023 года.

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