Лунный посевной календарь на май 2023: когда лучше сажать и сеять разные культуры

Урожайность ваших растений зависит не только от погоды и ухода за ними, а и от правильно выбранной даты посева или посадки.

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Лунный посевной календарь на май 2023 года

Последний месяц весны — всегда насыщенный для садовников и огородников, ведь именно в мае обычно высаживают большинство растений: овощи, зелень, клубнику, цветы, деревья и многое другое. Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни самые благоприятные для огородных работ.

Благоприятные дни для посева в мае 2023:

Лук и чеснок: 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая

Помидоры: 13, 15 мая

Зелень (укроп, петрушка и др.): 3, 17, 29 мая

Морковь: 16, 17 мая

Свекла: 14-17, 24 мая

Капуста: 2, 14, 21, 24, 30 мая

Баклажаны, перец: 7, 11 мая

Кабачки, тыква: 2, 10, 15, 22-25 мая

Картошка: 3, 6, 12, 21-25, 27, 28 мая

Однолетние цветы: 1, 2, 3, 29, 30 мая

Клубника, виноград: 2, 14, 24, 30 мая

Многолетние цветы: 14, 15, 30, 31 мая

Плодовые деревья: 9, 12, 13 мая

Какие даты в мае 2023 неурожайные:

Самые неурожайные даты — 5, 19, 20 мая

Также для сеяния и посадки считаются неудачными дни Полнолуния (4-6 мая) и Новолуния (18-20 мая)

Не стоит обрезать корни и ветки растений — 7-12 мая

Не нужно сажать фрукты и овощи (но можно ухаживать и обрабатывать от вредителей) — 16-17 мая

Не стоит сеять семена и большинство овощных культур, не желательно делать рассаду — 25-26 мая