Лунный посевной календарь на май 2023: когда лучше сажать и сеять разные культуры
Урожайность ваших растений зависит не только от погоды и ухода за ними, а и от правильно выбранной даты посева или посадки.
Лунный посевной календарь на май 2023 года
Последний месяц весны — всегда насыщенный для садовников и огородников, ведь именно в мае обычно высаживают большинство растений: овощи, зелень, клубнику, цветы, деревья и многое другое. Урожай на вашем участке может зависеть не только от погоды и ухода за растениями, но и от фазы Луны, которая припала на период посадки или посева. Лунный посевной календарь подскажет, какие дни самые благоприятные для огородных работ.
Благоприятные дни для посева в мае 2023:
Лук и чеснок: 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая
Помидоры: 13, 15 мая
Зелень (укроп, петрушка и др.): 3, 17, 29 мая
Морковь: 16, 17 мая
Свекла: 14-17, 24 мая
Капуста: 2, 14, 21, 24, 30 мая
Баклажаны, перец: 7, 11 мая
Кабачки, тыква: 2, 10, 15, 22-25 мая
Картошка: 3, 6, 12, 21-25, 27, 28 мая
Однолетние цветы: 1, 2, 3, 29, 30 мая
Клубника, виноград: 2, 14, 24, 30 мая
Многолетние цветы: 14, 15, 30, 31 мая
Плодовые деревья: 9, 12, 13 мая
Какие даты в мае 2023 неурожайные:
Самые неурожайные даты — 5, 19, 20 мая
Также для сеяния и посадки считаются неудачными дни Полнолуния (4-6 мая) и Новолуния (18-20 мая)
Не стоит обрезать корни и ветки растений — 7-12 мая
Не нужно сажать фрукты и овощи (но можно ухаживать и обрабатывать от вредителей) — 16-17 мая
Не стоит сеять семена и большинство овощных культур, не желательно делать рассаду — 25-26 мая