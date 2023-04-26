Місячний посівний календар на травень 2023: коли краще садити та сіяти різні культури
Урожайність ваших рослин залежить не тільки від погоди та догляду за ними, а й від правильно обраної дати посіву чи посадки.
Місячний посівний календар на травень 2023 року
Останній місяць весни — завжди насичений для садівників та городників, адже саме у травні зазвичай висаджують більшість рослин: овочі, зелень, полуницю, квіти, дерева та багато іншого. Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди та догляду за рослинами, а й від фази Місяця, що припала на період посадки чи посіву. Місячний посівний календар підкаже, які дні найсприятливіші для городніх робіт.
Сприятливі дні для посіву в травні 2023:
Цибуля та часник: 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня
Помідори: 13, 15 травня
Зелень (кріп, петрушка та ін.): 3, 17, 29 травня
Морква: 16, 17 травня
Буряк: 14-17, 24 травня
Капуста: 2, 14, 21, 24, 30 травня
Баклажани, перець: 7, 11 травня
Кабачки, гарбуз: 2, 10, 15, 22-25 травня
Картопля: 3, 6, 12, 21-25, 27, 28 травня
Однорічні квіти: 1, 2, 3, 29, 30 травня
Полуниця, виноград: 2, 14, 24, 30 травня
Багаторічні квіти: 14, 15, 30, 31 травня
Плодові дерева: 9, 12, 13 травня
Які дати в травні 2023 року неврожайні:
Найменш врожайні дати — 5, 19, 20 травня
Також для сіяння та посадки вважаються невдалими дні Повного місяця (4-6 травня) та Молодого місяця (18-20 травня)
Не варто обрізати коріння та гілки рослин — 7-12 травня
Не потрібно садити фрукти та овочі (але можна доглядати та обробляти від шкідників) — 16-17 травня
Не варто сіяти насіння та більшість овочевих культур, не бажано робити розсаду — 25-26 травня.