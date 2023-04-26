Місячний посівний календар на травень 2023: коли краще садити та сіяти різні культури

Урожайність ваших рослин залежить не тільки від погоди та догляду за ними, а й від правильно обраної дати посіву чи посадки.

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Місячний посівний календар на травень 2023 року

Останній місяць весни — завжди насичений для садівників та городників, адже саме у травні зазвичай висаджують більшість рослин: овочі, зелень, полуницю, квіти, дерева та багато іншого. Урожай на вашій ділянці може залежати не тільки від погоди та догляду за рослинами, а й від фази Місяця, що припала на період посадки чи посіву. Місячний посівний календар підкаже, які дні найсприятливіші для городніх робіт.

Сприятливі дні для посіву в травні 2023:

Цибуля та часник: 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня

Помідори: 13, 15 травня

Зелень (кріп, петрушка та ін.): 3, 17, 29 травня

Морква: 16, 17 травня

Буряк: 14-17, 24 травня

Капуста: 2, 14, 21, 24, 30 травня

Баклажани, перець: 7, 11 травня

Кабачки, гарбуз: 2, 10, 15, 22-25 травня

Картопля: 3, 6, 12, 21-25, 27, 28 травня

Однорічні квіти: 1, 2, 3, 29, 30 травня

Полуниця, виноград: 2, 14, 24, 30 травня

Багаторічні квіти: 14, 15, 30, 31 травня

Плодові дерева: 9, 12, 13 травня

Які дати в травні 2023 року неврожайні:

Найменш врожайні дати — 5, 19, 20 травня

Також для сіяння та посадки вважаються невдалими дні Повного місяця (4-6 травня) та Молодого місяця (18-20 травня)

Не варто обрізати коріння та гілки рослин — 7-12 травня

Не потрібно садити фрукти та овочі (але можна доглядати та обробляти від шкідників) — 16-17 травня

Не варто сіяти насіння та більшість овочевих культур, не бажано робити розсаду — 25-26 травня.