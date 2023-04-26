Середина коридора затмений 2023: когда будет и чего ожидать

Коридором затмений называют период между двумя затемнениями — солнечным и лунным. Важным периодом коридора является его середина, которая в этом году припадает на последние дни апреля.

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Первый коридор затмений в 2023 году и его середина

20 апреля, когда состоялось солнечное затмение в Овне, начался первый в этом году коридор затмений, который продлится до 5 мая, пока не произойдет лунное затмение в Скорпионе.

А 28 апреля считается серединой коридора затмений, которая является менее опасной, чем дни затмений, но не менее судьбоносной для человека.

Середина коридора затмений: чего ожидать от этого периода

В период коридора затмений самыми неблагоприятными днями считаются первые и последние дни — дни затмений. В эти дни астрологи не рекомендуют начинать важные дела и принимать важные решения.

А вот середина коридора затмений характеризуется как период, в котором будет происходить много судьбоносных событий. Именно в середине коридора приходят самые мощные энергии обновления. В этот период могут вскрыться давно тянущие проблемы, давние обиды, а также болезненные ситуации. Однако сейчас самое время проработать эти ситуации, развязать кармические узлы и освободиться от груза прошлого.

Поэтому очень важно в эти дни быть максимально осознанным, следить за своими мыслями и действиями. Помните, события этого периода будут сильно влиять на ваше будущее.

Также в этот период будут эффективными чистки, пойдут на пользу медитативные практики, работа с сознанием и подсознанием, и все, что будет гармонизировать вас.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ