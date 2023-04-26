Середина коридору затемнень 2023: коли буде і чого очікувати

Коридором затемнень називають період між двома затемненнями — сонячним та місячним. Важливим періодом коридору є його середина, яка цьогоріч припадає на останні дні квітня.

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Перший коридор затемнень у 2023 році та його середина

20 квітня, коли відбулося сонячне затемнення в Овні, розпочався перший у цьому році коридор затемнень, який триватиме до 5 травня, доки не відбудеться місячне затемнення у Скорпіоні.

А 28 квітня вважається серединою коридору затемнень, яка є менш небезпечною, ніж дні затемнення, але не менш доленосною для людини.

Середина коридору затемнень: чого очікувати від цього періоду

У період коридору затемнень найнесприятливішими днями вважають перші та останні дні — дні затемнень. У ці дні астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи й ухвалювати важливі рішення.

А ось середина коридору затемнень характеризується як період, у якому відбуватиметься багато доленосних подій. Саме в середині коридору приходять найпотужніші енергії оновлення. У цей період можуть нагадати про себе давні проблеми, старі образи, а також неприємні та болісні моменти. Однак зараз саме час опрацювати ці ситуації, розв'язати кармічні вузли та звільнитися від вантажу минулого.

Тому дуже важливо у ці дні бути максимально усвідомленим, стежити за своїми думками та діями. Пам'ятайте, події цього періоду сильно впливатимуть на ваше майбутнє.

Також у цей період будуть ефективними чистки, підуть на користь медитативні практики, робота зі свідомістю та підсвідомістю та все, що гармонізуватиме вас.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ