Будут ли ракетные удары по Украине в начале мая 2023: предсказания астрологов

Астрологи говорят, что ракетные удары по Украине возможны как в начале мая, так и в середине. Но противника ждут поражения на многих фронтах.

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Когда возможны ракетные удары?

Несмотря на то, что ракетные удары российские оккупанты стали совершать реже, это не значит, что они от них отказались вовсе. Вероятней всего, по мнению астрологов, эти паузы нужны для накопления ресурсов. Так как россияне любят победобесие и памятные даты, то могут устроить массированные удары на майские праздники или 9 мая, причем целями могут быть не только военные объекты, но и гражданские. Об этом говорит таролог Роман Шептицкий. "Как мы уже могли заметить, именно на эти праздники нечисть бесится. Спокойно не будет. Но я думаю, что совсем скоро война из Украины перейдет на Россию", – подчеркнул Шептицкий в одном из своих интервью.

Где и когда ожидать пик боевых действий в мае?

По словам астролога Влада Росса, под ударом российских ракет в мае могут оказаться Харьков, Запорожье, Кременчуг и Днепр. Еще возможны удары по Хмельницкому и Ровенской АЭС. Также россияне будут пытаться атаковать ракетами Киев, но желаемым для них успехом это не обвенчается. И конечно же, будут продолжаться попытки полностью захватить Бахмут и всю Донецкую область. Самым опасным периодом Влад Росс назвал 18 мая (и плюс-минус десять дней от этой даты), это связано с аспектом Юпитера и Плутона. Путин может даже решиться на серьезные шаги.

Как Украина ответит противнику?

Несмотря на попытки россиян атаковать украинские города и постоянные запугивания противника, Украина все равно будет давать мощный отпор, по мнению Влада Росса. Астролог говорит о том, что мир будет дальше стабильно поддерживать нашу страну, ВСУ будут уничтожать противника и не дадут ему совершить полный захват Донецкой области, а также в мае очень вероятно, что неспокойно будет неподалеку от Москвы (прилеты дронов и подрывы военных объектов), что в очередной раз напугает и приструнит оккупантов.

Источники: https://www.youtube.com/@MagRomanSheptytskyi https://www.youtube.com/@VLADROSS