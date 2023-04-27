Чи будуть ракетні удари по Україні на початку травня 2023 року: передбачення астрологів

Астрологи кажуть, що ракетні удари по Україні можливі як на початку травня, так і в середині. Але на противника чекають поразки на багатьох фронтах.

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Коли можливі ракетні удари?

Незважаючи на те, що ракетні удари російські окупанти зараз роблять рідше, це не означає, що вони від них відмовилися зовсім. Найімовірніше, на думку астрологів, ці паузи потрібні для накопичення ресурсів. Оскільки росіяни люблять перемогу та пам'ятні дати, то можуть влаштувати масовані удари на травневі свята або 9 травня, причому цілями можуть бути не лише військові об'єкти, а й цивільні. Про це каже таролог Роман Шептицький. "Як ми вже могли помітити, саме на ці свята погань біситься. Спокійно не буде. Але я думаю, що зовсім скоро війна з України перейде на Росію", — підкреслив Шептицький в одному зі своїх інтерв'ю.

Де і коли чекати пік бойових дій у травні?

За словами астролога Влада Росса, під ударом російських ракет у травні можуть опинитися Харків, Запоріжжя, Кременчук та Дніпро. Ще можливі удари по Хмельницькій та Рівненській АЕС. Також росіяни намагатимуться атакувати ракетами Київ, але бажаного для них результату не отримають. І, звісно, продовжуватимуться спроби повністю захопити Бахмут і всю Донецьку область. Найнебезпечнішим періодом Влад Росс назвав 18 травня (і плюс-мінус десять днів від цієї дати), це пов'язано з аспектом Юпітера та Плутона. Путін може навіть наважитися на серйозні кроки.

Як Україна відповість противнику?

Незважаючи на спроби росіян атакувати українські міста та постійні залякування противника, Україна все одно даватиме потужну відсіч ворогу, на думку Влада Росса. Астролог говорить про те, що світ надалі стабільно підтримуватиме нашу країну, ЗСУ знищуватимуть противника і не дадуть йому здійснити повне захоплення Донецької області, а також у травні дуже ймовірно, що неспокійно буде неподалік Москви (прильоти дронів і підриви військових об'єктів), що вкотре налякає і приструнить окупантів.

Джерела: https://www.youtube.com/@MagRomanSheptytskyi https://www.youtube.com/@VLADROSS