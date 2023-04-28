Чем солнечное затмение опасно для Украины: мнение астролога

Астролог Влад Росс поделился своими опасениями касаемо солнечного затмения, которое началось 20 апреля 2023 года.

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Чего от солнечного затмения ожидать Украине?

20 апреля состоялось первое в этом году солнечное затмение. Его нельзя было наблюдать на территории Украины, что есть хорошо, ведь так оно несет в себе менее разрушающее влияние. Но все же некоторые последствия этого явления украинцы могут почувствовать на себе. Об этом говорит астролог Влад Росс.

"Солнечное затмение несет, скорей всего, для Украины отмену зерновой сделки. Потому что более ранний цикл этого затмения припадает на 1933 год, тогда в пик весны был очень мощный голодомор. Поэтому могут быть какие-то ситуации, связанные с эмбарго провизии", — рассказал астролог. Также он обратил внимание на то, что май и июнь самые опасные в плане применения мощнейшего оружия на фронте. Но астролог уточнил, что будут успешные продвижения украинских войск после 20 апреля, в частности на Херсонском направлении.

Чем грозит солнечное затмение России?

Для России период коридора затмений и весь май может ознаменовать что-то страшное и разрушительное, по словам Влада Росса. "Зашатался очень серьезным образом трон под Владимиром Путиным именно в период этого солнечного затмения", — говорит астролог. Влад Росс предположил, что против президента страны-террориста уже готовится заговор, который будет реализовываться месяц-два. А далее возможен какой-то переворот.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oyoiKGHfKfk&t=2s