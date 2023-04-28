Проти Путіна назріває змова у період коридору затемнень у квітні 2023, - астролог

Астролог Влад Росс поділився своїми побоюваннями щодо сонячного затемнення, яке розпочалося 20 квітня 2023 року.

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Чого від сонячного затемнення очікувати Україні?

20 квітня відбулося перше в цьому році сонячне затемнення. Його не можна було спостерігати на території України, що є добре, адже так воно має менш руйнівний вплив. Але все ж таки деякі наслідки цього явища українці можуть відчути на собі. Про це каже астролог Влад Росс.

"Сонячне затемнення несе, найімовірніше, для України скасування зернової угоди. Тому, що більш ранній цикл цього затемнення припадає на 1933 рік, тоді на піку весни був дуже потужний голодомор. Тому можуть бути якісь ситуації, пов'язані з ембарго провізії", — розповів астролог. Також він звернув увагу на те, що травень та червень найнебезпечніші в плані застосування найпотужнішої зброї на фронті. Але астролог уточнив, що будуть успішні просування українських військ після 20 квітня, зокрема на Херсонському напрямку.

Чим сонячне затемнення загрожує Росії?

Для Росії період коридору затемнень і весь травень може знаменувати щось страшне та руйнівне, за словами Влада Росса. "Захитався дуже серйозно трон під Володимиром Путіним саме в період цього сонячного затемнення", — говорить астролог. Влад Росс припустив, що проти президента країни-терориста вже готується змова, яка реалізовуватиметься місяць-два. А далі можливий якийсь переворот.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oyoiKGHfKfk&t=2s