Знаменитый желтый бриллиант Tiffany в пятый раз сменил оправу

Талисман этого модного дома лишь изредка достают из сейфа и каждый раз по серьезным поводам.

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Знаменитый желтый бриллиант Tiffany весом 128,54 карат специально к открытию обновленного флагманского магазина The Landmark, который расположен на 5-1 авеню в Нью-Йорке, поместили в новую оправу, вдохновленную дизайном Жана Шлюмберже "Птичка на камне" (Bird on a Rock). Теперь его можно носить и как брошь, и как ожерелье. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Смена оправы знаменитого желтого бриллианта произошла только в пятый раз за всю историю его существования.

Бриллиант Тиффани в новой оправе Фото: Tiffany&Co.

Первый раз бриллиант обрамили в 1957 году белыми бриллиантами и поместили на алмазную цепочку. Бриллиант "вышел в свет", украшая шею светской львицы Мэри Уайтхаус. Жена американского дипломата надела его на благотворительный вечер Tiffany Feather Ball в 1957 году.

Второй раз бриллианту сменили оправу в 1961 году для премьеры культового фильма "Завтрак у Тиффани". Тогда Жан Шлюмберже создал колье Ribbon Rosette. И его носила звезда фильма Одри Хепберн.

Одри Хепберн носила колье с бриллиантом в 1961 году Фото: Tiffany&Co.

Третий раз бриллиант поместили в классический дизайн Шлюмберже Bird on a rock к Парижской ретроспективе дизайнера в 1995 году.

Бриллиант в оправе Шлюмберже Фото: Tiffany&Co.

Четвертая смена оправы произошла в 2012 году, когда Tiffany&Co отмечали 175-летний юбилей. Тогда бриллиант поместили в простое колье с белыми бриллиантами весом более 100 карат.

Бейонсе, Джей Зи и знаменитый желтый бриллиант Тиффани Фото: Tiffany&Co.

Именно в таком виде знаменитый желтый бриллиант носила Бейонсе для рекламной кампании. И он украшал шею Леди Гаги на церемонии "Оскар" в 2019 году.

Леди Гага носила бриллиант в 2019 году

Напомним, бриллиант Тиффани был найден на руднике "Кимберли" в ЮАР еще в 1877 году. На следующий год его купил Чарльз Льюис Тиффани за 18 тысяч долларов. Прежде, чем приступить к огранке, геммолог фирмы Джордж Фредерик Кунц изучал его целый год.

Публике знаменитый бриллиант показали в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго.

С того времени канареечный Tiffany Diamond является талисманом бренда. Он хранится в сейфе и когда его оттуда достают, то это становится настоящим событием, собирающим толпы.

Знаменитый бриллиант Тиффани Фото: Tiffany&Co.

Приблизительная стоимость бриллианта – около 30 миллионов долларов. И дело не в его величине, а в культовом статусе и известности.