Знаменитий жовтий діамант Tiffany вп'яте змінив оправу

Талісман цього модного будинку лише зрідка дістають із сейфа і щоразу із серйозних приводів.

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Знаменитий жовтий діамант Tiffany вагою 128,54 каратів спеціально до відкриття оновленого флагманського магазину The Landmark, який розташований на 5-1 авеню в Нью-Йорку, помістили в нову оправу, натхненну дизайном Жана Шлюмберже "Пташка на камені" (Bird on a Rock). Тепер його можна носити і як брошку, і як намисто. Про це пише Harpers Bazaar.

Зміна оправи знаменитого жовтого діаманта відбулася лише вп'яте за всю історію його існування.

Діамант Тіффані у новій оправі Фото: Tiffany&Co.

Перший раз діамант обрамили в 1957 році білими діамантами та помістили на алмазний ланцюжок. Діамант "вийшов у світ", прикрашаючи шию світської левиці Мері Вайтхаус. Дружина американського дипломата одягла його на благодійний вечір Tiffany Feather Ball у 1957 році.

Вдруге діаманту змінили оправу в 1961 році для прем'єри культового фільму "Сніданок у Тіффані". Тоді Жан Шлюмберже створив кольє Ribbon Rosette. І його носила зірка фільму Одрі Хепберн.

Одрі Гепберн носила кольє з діамантом у 1961 році Фото: Tiffany&Co.

Втретє діамант помістили у класичний дизайн Шлюмберже Bird on a rock до Паризької ретроспективи дизайнера у 1995 році.

Діамант в оправі Шлюмберже Фото: Tiffany&Co.

Четверта зміна оправи відбулася 2012 року, коли Tiffany&Co святкували 175-річний ювілей. Тоді діамант помістили у просте кольє з білими діамантами вагою понад 100 каратів.

Бейонсе, Джей Зі та знаменитий жовтий діамант Тіффані Фото: Tiffany&Co.

Саме в такому вигляді знаменита жовтий діамант носила Бейонсе для рекламної кампанії. І він прикрашав шию Леді Гаги на церемонії "Оскар" у 2019 році.

Леді Гага носила діамант у 2019 році

Нагадаємо, діамант Тіффані був знайдений на руднику "Кімберлі" у ПАР ще в 1877 році. Наступного року його купив Чарльз Льюїс Тіффані за 18 тисяч доларів. Перш ніж розпочати огранювання, гемолог фірми Джордж Фредерік Кунц вивчав його цілий рік.

Публіці знаменитий діамант показали у 1893 році на Всесвітній виставці у Чикаго.

З того часу канарковий Tiffany Diamond є талісманом бренду. Він зберігається в сейфі й коли його звідти дістають, це стає справжньою подією, що збирає натовп.

Знаменитий діамант Тіффані Фото: Tiffany&Co.

Приблизна вартість діаманта – приблизно 30 мільйонів доларів. І річ не в його величині, а в культовому статусі та популярності.