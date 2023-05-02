Николь Кидман появилась на красной дорожке в платье из рекламы Chanel №5

На Met Gala-2023 Николь Кидман пришла вместе с мужем.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман на красной дорожке Met Gala 2023 года появилась в том же платье от Chanel Haute Couture, в котором снималась в рекламе знаменитого аромата №5 лейбла в 2004 году. Об этом пишет Vogue.

В ролике, снятом Базом Лурманом, Кидман убегала от папарацци на красной ковровой дорожке в бледно-розовом шелковом платье, которое сделано из 250 розовых страусиных перьев и более 3000 серебряных кристаллов.

Знаменитая актриса дополнила образ бриллиантовыми серьгами и кольцом Harry Winston из платины — примерно 16,64 карата и 2,33 карата соответственно.

Николь позировала для фотографий со своим мужем, 55-летним австралийским певцом Китом Урбаном.

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Getty Images

Ее образ от Chanel является темой Met Gala в этом году под названием "Карл Лагерфельд: линия красоты".

"У меня самые неизгладимые воспоминания о примерках с Карлом в ателье, и мне нравилось наблюдать за его преданностью своему делу, — рассказала Кидман Vogue об образе. — Я помню его смех, когда он впервые набросал платье и вручил мне эскиз. Он всегда смешил меня. Он разработал для меня несколько платьев, но я думаю, что это самое эффектное".

Также Фокус писал, что Кара Делевинь вышла на красную дорожку Met Gala 2023 в образе Карла Лагерфельда.