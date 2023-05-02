Ніколь Кідман з'явилася на червоній доріжці у сукні з реклами Chanel №5

На Met Gala-2023 Ніколь Кідман прийшла разом із чоловіком.

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55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман на червоній доріжці Met Gala 2023 року з'явилася в тій самій сукні від Chanel Haute Couture, в якій знімалася в рекламі знаменитого аромату №5 лейбла в 2004 році. Про це пише Vogue.

У ролику, знятому Базом Лурманом, Кідман тікала від папараці на червоній килимовій доріжці в блідо-рожевій шовковій сукні, яка зроблена з 250 рожевого страусиного пір'я і понад 3 000 срібних кристалів.

Знаменита акторка доповнила образ діамантовими сережками та кільцем Harry Winston з платини — приблизно 16,64 карати та 2,33 карати відповідно.

Ніколь позувала для фото зі своїм чоловіком, 55-річним австралійським співаком Кітом Урбаном.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Getty Images

Її образ Chanel є темою Met Gala цього року під назвою "Карл Лагерфельд: лінія краси".

"У мене незабутні спогади про примірки з Карлом в ательє, і мені подобалося спостерігати за його відданістю своїй справі, — розповіла Кідман Vogue про образ. — Я пам'ятаю його сміх, коли він вперше накидав сукню і вручив мені ескіз. Він завжди смішив мене. Він розробив для мене кілька суконь, але я думаю, що ця найефектніша".

Також Фокус писав, що Кара Делевінь вийшла на червону доріжку Met Gala 2023 в образі Карла Лагерфельда.