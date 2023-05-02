73-летняя Анна Винтур официально подтвердила свой роман с известным актером

Впервые об отношениях Анны и Билла заговорили еще в 2021 году, но официально свой роман они подтвердили только сейчас.

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Редактор американского Vogue Анна Винтур, являющаяся основательницей бала Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, прибыла на Met Gala 2023 в сопровождении сверстника, британского актера Билла Найи, таким образом официально подтвердив их роман, сообщает Daily Mail.

Обычно строгая и неулыбчивая Винтур в этот раз выглядела расслабленной и счастливой, держа под руку своего кавалера.

Анна, которая ведет бал уже почти 30 лет, вышла на ковер в белом узорчатом платье Chanel couture. Многоуровневый наряд был отделан ослепительными серебряными украшениями и золотыми и пурпурными завитками. Образ она дополнила серебристыми босоножками на каблуке.

Анна и Билл знакомы с 2015 года Фото: Getty

Билл в свою очередь выбрал простой темный костюм.

Анна и Билл знают друг друга много лет — с 2015 года пару видели вместе на многочисленных модных показах, в театрах и ресторанах. Впервые слухи об их отношениях начали циркулировать в СМИ в 2021 году, когда они вместе провели несколько романтических ужинов в Италии. Пара также была замечена на специальном показе фильма Найи "Жизнь в Нью-Йорке" в декабре прошлого года. Они сблизились после того, как Анна рассталась с Шелби Брайаном в октябре 2020 года, с которым была вместе 16 лет.

У Найи позади остались 28-летние отношения с английской актрисой Дайаной Квик. Они были вместе с 1980 по 2008 год, у пары есть дочь Мэри, которой сейчас 24 года.

Мероприятие Met Gala, которое некоторые называют самым большим вечером в мире моды, проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Каждый год в первый понедельник мая крупнейшие голливудские знаменитости выходят на красную дорожку в своих самых экстравагантных и роскошных нарядах, многие из которых навязчиво обсуждаются публикой. Люди со всего мира с нетерпением ждут, когда фотографии с красной дорожки попадут в Сеть, а звезды пытаются превзойти друг друга своей внешностью.

Ни для кого не секрет, что Анна очень разборчива, когда дело доходит до планирования мероприятия, и некоторые даже описывали ее как "воинствующую" в течение нескольких недель, предшествовавших гала-концерту, когда она беседовала с автором Эми Оделл в книге "Анна: биография".

Эми говорила с различными сотрудниками Метрополитена и другими людьми, работавших с Винтур над фолиантом, который вышел в мае прошлого года. По словам автора, Анна не знает имена сотрудников Метрополитена во время подготовки, которая начинается за шесть месяцев до вечеринки, называя их просто "ты".

Винтур контролирует каждый аспект списка гостей, решая, кто в него "входит", а кто "нет". В свое время в список "исключенных" входили Пэрис и Николь Хилтон, "актеры с низкими показателями" и все планировщики, которые злили ее на протяжении всего процесса.

Что касается списка "В", Эми заявила, что любой, чей "успех, сила, креативность и красота неоспоримы", может присутствовать.

Ранее Фокус писал, что Анна Винтур в январе этого года пришла на модное шоу Valentino в цветах украинского флага.