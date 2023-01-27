Анна Винтур пришла на модное шоу Valentino в цветах украинского флага

Образ был ярким и впечатляющим, ведь она сочетала цвета украинского флага.

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Британская журналистка, главный редактор американского издания Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире современной моды, 73-летняя Анна Винтур, посетила показ Модного дома Valentino Haute Couture.

Бренд презентовал в Париже в рамках Недели высокой моды свою новую кутюрную коллекцию весна-лето 2023. Анна традиционно была среди гостей. модного шоу.

[ + – ] Анна Винтур Фото: Getty Images

Для своего выхода редактор в этот раз выбрала сине-черное платье с цветочным принтом, сапоги и пальто лимонного оттенка с широким воротником и большими пуговицами, которое дополнила ярко-синим шарфом. Образ получился в цвете флага Украины.

[ + – ] Кэтрин Мартин, Баз Лурманн и Анна Винтур Фото: Getty Images

Напомним, Анна Винтур также присутствовала на показе новой весенней коллекции Дома Chanel.

Также Фокус писал, что 40-летняя актриса Энн Хэтэуэй также посетила показ Valentino Haute Couture, появившись на ковровой дорожке в отрясающем мини-платье с леопардовым принтом под которое она надела леггинсы с таким же принтом и туфли с аналогичным рисунком.

Таким нарядом знаменитость случайно поддержала флешмоб, который завирусился в украинском сегменте соцсетей. Пользователи публиковали фото, где есть леопардовый принт, намекая Германии и другим странам НАТО на необходимости предоставить Украине танки Leopard для противостояния агрессии России.