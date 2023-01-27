Анна Вінтур прийшла на модне шоу Valentino в кольорах українського прапора

Образ був яскравим і вражаючим, адже вона поєднала кольори українського прапора.

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Британська журналістка, головна редакторка американського видання Vogue і одна з найвпливовіших постатей у світі сучасної моди, 73-річна Анна Вінтур відвідала показ модного дому Valentino Haute Couture.

Бренд презентував у Парижі в межах Тижня високої моди свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2023 року. Анна традиційно була серед гостей модного шоу.

[ + – ] Анна Вінтур Фото: Getty Images

Для свого виходу редакторка цього разу обрала синьо-чорну сукню з квітковим принтом, чоботи й пальто лимонного відтінку з широким коміром і великими ґудзиками, яке доповнила яскраво-синім шарфом. Образ вийшов у кольорі прапора України.

[ + – ] Кетрін Мартін, Баз Лурманн і Анна Вінтур Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анна Вінтур також була присутня на показі нової весняної колекції дому Chanel.

Також Фокус писав, що 40-річна акторка Енн Гетевей також відвідала показ Valentino Haute Couture, з'явившись на килимовій доріжці в мінісукні з леопардовим принтом, під яку вона одягла легінси з таким же принтом і туфлі з аналогічним малюнком.

Таким вбранням знаменитість випадково підтримала флешмоб, що завірусився в українському сегменті соцмереж. Користувачі публікували фото, де є леопардовий принт, натякаючи Німеччині й іншим країнам НАТО на необхідність надати Україні танки Leopard для протистояння агресії Росії.