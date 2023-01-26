Енн Гетевей випадково підтримала український леопардовий флешмоб на Тижні моди у Парижі

На показ Valentino Haute Couture актриса прийшла зі своїм чоловіком Адамом Шульманом.

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40-річна оскароносна актриса Енн Гетевей відвідала показ Valentino Haute Couture в межах Тижня моди в Парижі, з'явившись на килимовій доріжці у мініатюрній сукні з леопардовим принтом від розкішного модного будинку. Під неї вона одягла легінси з таким же принтом та туфлі з аналогічним малюнком.

Зазначимо, що у своєму вбранні вона випадково підтримала флешмоб, який завірусився в українському сегменті соцмереж. Користувачі публікували фото, де є леопардовий принт, натякаючи Німеччині та іншим країнам НАТО на необхідність надати Україні танки Leopard для боротьби з російською агресією.

[ + – ] Енн Гетевей на показі Valentino Haute Couture Фото: Getty

На заході Енн була зі своїм чоловіком, дизайнером ювелірних прикрас Адамом Шульманом. Пара дуже рідко виходить у світ разом, тому кожна їхня поява сама по собі стає новиною. Гетевей одружена з Шульманом з 2012 року, і у пари двоє синів: 6-річний Джонатан і 3-річний Джек.

З появою дітей актриса стала перебірливішою у виборі ролей, оскільки сім'я стала пріоритетом.

"Діти як би змінили пріоритети всього. Так що насправді це зробило мене трохи розбірливішою тому, що щось дійсно має бути настільки чудовим, щоб проводити час далеко від них тому, що вони такі дорогі мені", — зізналася Енн, додавши, що сини – "найсвященніша частина її життя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Гетевей поділилася тривожним досвідом зі свого дитинства актора-початківця, розповівши, що у віці 16 років журналіст запитав її, "хороша" чи "погана" вона дівчинка.