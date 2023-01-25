Головна редакторка Vogue Анна Вінтур відвідала показ Chanel

У Парижі продовжується Тиждень високої моди.

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У французькій столиці цими днями з'їхалися всі знаменитості. Головна редакторка Vogue Анна Вінтур також приїхала, щоб переглянути показ нової весняної колекції Будинку Chanel. Про це пише Daily Mail.

Редакторка модного журналу одягнена у плюшеву шубу з поясом на талії, під якою була сукня з принтом. Свій образ знаменитість доповнила високими чоботами зі зміїної шкіри бордового кольору на високих підборах та тонким ремінцем.

Виглядала Анна Вінтур, як завжди, бездоганно, але несподівано її образ зіпсував вітер. Погода в Парижі видалася вітряною, а ідеальна укладка пані Вінтур трохи зіпсувалося, а фото папараці вийшли смішними.

Нагадаємо, модель, співачка і дочка акторка Гвінет Пелтроу і фронтмена Colplay Кріса Мартіна, 18-річна Еппл, відвідала показ нової колекції Chanel Haute Couture на Тижні моди в Парижі, який відбувся в Grand Palais Ephemere.

Також раніше Фокус писав, що Анна Вінтур спровокувала чутки про роман з актором Біллом Наї. Про їхній роман ходять чутки вже кілька років, але 73-річна Анна та 72-річний Білл зберігають свої секрети.