Главный редактор Vogue Анна Винтур посетила показ Chanel

В Париже продолжается Неделя высокой моды.

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Во французской столице в эти дни съехались все знаменитости. Главный редактор Vogue Анна Винтур также приехала, чтобы посмотреть показ новой весенней коллекции Дома Chanel. Об этом пишет Daily Mail.

Редактор модного журнала была одета в плюшевую шубу с поясом на талии, под которой было платье с принтом. Свой образ знаменитость дополнила высокими сапогами из змеиной кожи бордового цвета на высоких каблуках и тонким ремешком.

Выглядела Анна Винтур, как всегда, безупречно, но неожиданно ее образ испортил ветер. Погода в Париже выдалась ветреной, и идеальная укладка госпожи Винтур слегка испортилась, а фото папарацци получились смешными.

Напомним, модель, начинающая певица и дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена Colplay Криса Мартина, 18-летняя Эппл, посетила показ новой коллекции Chanel Haute Couture на неделе моды в Париже, который состоялся в Grand Palais Ephemere.

Также ранее Фокус писал, что Анна Винтур спровоцировала слухи о романе с актером Биллом Найи. О их романе ходят слухи уже несколько лет, но 73-летняя Анна и 72-летний Билл хранят свои секреты.