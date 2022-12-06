Анна Винтур спровоцировала слухи о романе с актером Биллом Найи

73-летняя редактор журнала Vogue была замужем один раз и не афиширует свои отношения.

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Анна Винтур, великая и ужасная главред журнала Vogue, вышла в свет со старым знакомым, актером Биллом Найи. О их романе ходят слухи уже несколько лет, но 73-летняя Анна и 72-летний Билл хранят свои секреты. Об этом пишет Daily Mail.

Анна посетила премьеру фильма "Жизнь в отеле Кросби" в Нью-Йорке, в котором Билл исполнил главную роль и который рассказывает о восстановлении Лондона после Второй мировой войны.

Анна Винтур и Билл Найи выглядели очень мило, когда позировали для фотографов вместе. Настолько мило, что в Сети снова появились слухи об их романе. Ранее актера и главного редактора Vogue неоднократно видели вместе, например летом они наслаждались интимными совместными ужинами в Риме.

[ + – ] Анна Винтур, Билл Найи и режиссер Оливер Херманус Фото: Getty Images

Билл дарил ей букеты роз и пара отлично проводила время на летних площадках в компании друг друга. А в январе 2022 года их видели на ужине в нью-йоркском ресторане, и Анна была настолько расслабленна, что даже сняла свои знаменитые солнечные очки без которых она практически не появляется на людях. Сами слухи возникли еще в 2015 году, когда Анна и Билл стали часто появляться вместе на выставках, премьерах фильмов и модных показах.

Когда Билла Найи, звезду фильмов "Реальная любовь" и "Другой мир" напрямую спросили об этом, он сказал: "Очевидно, мне нечего сказать по этому поводу. Обо мне и, наверное, об Анне Винтур ходит много слухов".

Впрочем, и Анна, и Билл свободны. Актер в 2008 году расстался с английской актрисой Дайаной Квик, с которой они прожили вместе 28 лет и воспитывали дочь Мэри.

А Анна Винтур в 2020 году рассталась с 74-летним телекоммуникационным магнатом Шелби Брайаном с которым встречалась более 20 лет.

По слухам, они даже были женаты, но подтверждения этому нет. Таблоиды писали, что роман пары начал остывать еще в 2013 году, когда выяснилось, что Шелби задолжал 1,2 миллиона фунтов стерлингов в виде неуплаченных налогов.

У Анны Винтур было много романов, большей частью, с журналистами, по слухам, у нее даже были отношения со знаменитым музыкантом Бобом Марли.

В 1984 году она вышла замуж за детского психиатра Дэвида Шаффера и родила двоих детей: сына Чарльза и дочь Би.

Напомним, этим летом Анна Винтур нарушила свое давнее правило, и сделала селфи с Ким Кардашьян.