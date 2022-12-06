Анна Вінтур спровокувала чутки про роман з актором Біллом Наї

73-річна редакторка журналу Vogue була одружена один раз і не афішує свої стосунки.

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Анна Вінтур, велика і жахлива головна редакторка журналу Vogue, вийшла у світ зі старим знайомим, актором Біллом Наї. Про їхній роман ходять чутки вже кілька років, але 73-річна Ганна та 72-річний Білл зберігають свої секрети. Про це пише Daily Mail.

Анна відвідала прем'єру фільму "Життя в готелі Кросбі" у Нью-Йорку, в якому Білл виконав головну роль і який розповідає про відновлення Лондона після Другої світової війни.

Анна Вінтур та Білл Наї виглядали дуже мило, коли позували для фотографів разом. Так мило, що в мережі знову з'явилися чутки про їхній роман. Раніше актора і головну редакторку Vogue неодноразово бачили разом, наприклад, влітку вони насолоджувалися інтимними спільними вечерями в Римі.

[ + – ] Анна Вінтур, Білл Наї та режисер Олівер Херманус Фото: Getty Images

Білл дарував їй букети троянд і пара чудово проводила час на літніх майданчиках у компанії один одного. А в січні 2022 року їх бачили на вечері в нью-йоркському ресторані, і Анна була настільки розслаблена, що навіть зняла свої знамениті сонячні окуляри, без яких вона практично не з'являється на людях. Самі чутки виникли ще у 2015 році, коли Анна та Білл почали часто з'являтися разом на виставках, прем'єрах фільмів та модних показах.

Коли Білла Наї, зірку фільмів "Реальне кохання" та "Інший світ" безпосередньо запитали про це, він сказав: "Очевидно, мені нема чого сказати з цього приводу. Про мене і, напевно, про Анну Вінтур ходить багато чуток".

Втім, і Анна, і Білл вільні. Актор у 2008 році розлучився з англійською акторкою Даяною Квік, з якою вони прожили разом 28 років та виховували дочку Мері.

А Анна Вінтур у 2020 році розлучилася з 74-річним телекомунікаційним магнатом Шелбі Браяном, з яким зустрічалася понад 20 років.

З чуток, вони навіть були одружені, але підтвердження цього немає. Таблоїди писали, що роман пари почав остигати ще у 2013 році, коли з'ясувалося, що Шелбі заборгував 1,2 мільйона фунтів стерлінгів у вигляді несплачених податків.

Анна Вінтур мала багато романів здебільшого з журналістами, за чутками, у неї навіть були стосунки зі знаменитим музикантом Бобом Марлі.

У 1984 році вона вийшла заміж за дитячого психіатра Девіда Шаффера і народила двох дітей: сина Чарльза та дочку Бі.

Нагадаємо, цього літа Анна Вінтур порушила своє давнє правило і зробила селфі з Кім Кардаш'ян.