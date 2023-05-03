Какой праздник 3 мая 2023 года: святого Феодора — что сегодня нельзя делать?

День памяти святого Феодора — почему сегодня нельзя стирать белье и что еще нельзя делать. Кто сегодня празднует День ангела и что еще случилось 3 мая.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого Феодора. Он был родом из богатой семьи, всегда стремился к Богу. В юности он покинул родной дом и ушел в пустыню. Там Феодор много молился, мало ел, пил только воду, носил власяницу и практиковал воздержание, за что получил от Господа дар чудотворения.

Что нельзя делать 3 мая:

стирать белье, потому что могут присниться кошмары;

ловить рыбу;

сажать растения.

Народные приметы и поверья:

ясная ночь к заморозкам;

появились комары – ждите потепление;

гром гремит – будет урожайный год.

День ангела празднуют:

Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

Родились в этот день:

1469 год – политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли.

Также в этот день: