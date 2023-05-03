Принц Гарри однажды съел еду с тарелки посетителя в знаменитой закусочной Нью-Йорка

Владелица закусочной была удивлена, когда герцоги Сассекские посетили ее заведение.

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Ресторатор Мельба Уилсон рассказала, что в 2021 году принц Гарри и Меган Маркл заглянули в ее гарлемскую закусочную Melba’s. Она вспомнила, что Гарри чувствовал себя так комфортно, что попробовал жареные вафли из тарелки другого посетителя. Об этом пишет PageSix.

"Я не видела, чтобы он облизывал пальцы, но точно ел вафли с чужого стола. И он взял курицу руками, так что Гарри знает, как есть курицу", — вспоминает она.

Пара также сделала щедрое пожертвование в размере 25 000 долларов для ресторана в рамках усилий по поддержке местных заведений после пандемии COVID-19.

"Мы с командой очень благодарны за их визит и обязательство пожертвовать 25 тысяч долларов", — написала закусочная в то время в Twitter.

Принц Гарри и Меган Маркл в Гарлеме Фото: Getty Images

Уилсон также сказала, что местные жители были в шоке, когда супруги прибыли в Гарлем.

Тогда The Post писал, что один удивленный посетитель воскликнул: "Когда они впервые подъехали, это было два внедорожника. Мой босс спросил: "Что происходит?", и я отчетливо помню, как подумал: "Как бы то ни было, это, наверное, какой-то богатый человек, нет причин переставать есть". Затем он сказал: "Это принц Гарри и Меган!"

Уилсон добавила, что члены королевской семьи не просили закрыть ресторан для личного пользования.

"Ресторан не был закрыт, они не хотели, чтобы его закрывали, — сказала владелица закусочной. — Они вошли и поговорили со всеми. Думаю, они были очень обеспокоены тем, как люди себя чувствовали и как у нас дела в индустрии общепита".

Также Фокус писал, что принца Гарри заставили убрать неуместный комментарий о Кейт Миддлтон из свадебной речи.