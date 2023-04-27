Принца Гарри заставили убрать неуместный комментарий о Кейт Миддлтон из свадебной речи

Принц Гарри не смог произнести речь шафера на свадьбе принца Уильяма, но ему разрешили сказать несколько слов перед главным событием.

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Принц Гарри планировал дерзкую шутку о ногах Кейт Миддлтон во время своей речи на свадьбе принца Уильяма, но бывшая девушка Челси Дэви заявила, что это "слишком много". Об этом пишет The Mirorr.

Герцог Сассекский был официально признан шафером Уильяма на его свадьбе с Кейт в 2011 году. Но недавно Гарри заявил, что его заставили согласиться с "откровенной ложью" и разыграть роль, чтобы не интересовались жизнями "настоящих" шаферов.

Он утверждал, что близкие друзья его брата, Джеймс Мид и Томас Ван Страубензи, на самом деле произнесли традиционную речь на приеме.

Вместо этого Гарри был понижен в должности, чтобы выступать в роли простого конферансье и представлять пару — и он был близок к тому, чтобы "поставить в неловкое положение" свою новую невестку.

После формальностей в Вестминстерском аббатстве молодожены и их гости отправились на частный прием. Гарри произнес только короткую речь, но, как сообщается, его слова "вызвали бурю", поскольку гости все время смеялись и плакали. Помимо того, что он много шутил над своим братом, он рассказывал милые истории и говорил, что их любовь вдохновляет, что вызвало у Кейт слезы на глазах.

Гарри также планировал одну очень дерзкую шутку, но вмешалась его тогдашняя девушка Челси Дэви и заставила его убрать ее, так как она думала, что это зашло слишком далеко.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

По словам королевского эксперта Кэти Николл, Гарри хотел сказать о "убийственных ногах" своей новой невестки — рискованно для любой невесты, не говоря уже о будущей королеве.

В своей книге "Гарри: жизнь, потеря и любовь" Кэти объяснила, что Гарри попросил Челси прочитать его речь и проверить ее перед важным днем.

"Она помогла Гарри отредактировать речь шафера, деликатно посоветовав ему убрать строчку о "убийственных ногах" Кейт, которая могла бы смутить невесту", — написала Николл.

Гарри рассказал о свадьбе Уильяма в своих мемуарах "Запасной", которые были опубликованы в начале этого года, утверждая, что его брат был навеселе от рома перед свадьбой с Кейт в 2011 году. Герцог поделился, что его старший брат спустился, чтобы поприветствовать людей перед церемонией, разбивших лагерь в торговом центре у Букингемского дворца, в состоянии алкогольного опьянения, выпив, чтобы успокоить нервы.

"Ты пахнешь алкоголем", — сказал Гарри и предложил ему несколько мятных конфет.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Также Фокус писал, что принц Уильям не планирует мириться со своим младшим братом, принцем Гарри.